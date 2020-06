4 jun 2020

Es el verso suelto de la familia Trump por razones como esta. Tiffany Trump, la hija menor del presidente de los Estados Unidos, se unió ayer a la campaña #BlackoutTuesday que convenció a la gran mayoría de las celebrities globales para publicar una foto negra en su perfil de Instagram, en solidaridad con la familia de George Floyd y para mostrar su apoyo a la lucha antirracista. La polémica hija de Donald Trump acompañó su fundido a negro con una frase de la escritora y activista Helen Keller: "Alone we can achieve so little; together we can achieve so much" ("Solos podemos hacer tan poco, juntos podemos hacer mucho más"). Además, añadió los hashtags #blackoutTuesday y #justiceforgeorgefloyd (#justiciaparageorgefloyd). Su postura no puede estar más distante de la de su familia.

No sabemos si Tiffany Trump se unirá a la campaña de los Trump en las próximas presidenciales, pero en la anterior sí estuvo en los actor más importantes con toda la familia. pinit

Pese a las apariencias, las diferencias ideológicas entre los Trump y la hija más pequeña del magnate no parecen importar demasiado de puertas para adentro. Tiffany Trump se licenció el pasado mes de marzo en la Universidad de Georgetown (Derecho) ante la sola mirada de su madre, Marla Maples, pero supadre Donald Trump le envió un significativo tuit: "Gran estudiante, gran escuela. Ahora mismo nos hace mucha falta una abogada en la familia. Orgulloso de ti, Tiff". El futuro de la flamante abogada podría ser el mismo que el del resto de los hijos del presidente: ocupar una posición en la empresa familiar. Ella ya ha comentado en más de una ocasión que está dispuesta.

La integración de Tiffany al staff de las empresas del presidente Trump podría ser el fin de todo tipo de elucubracines al respecto de su relación con la familia, sobre todo debido a su lejanía de las posiciones republicanas. En febrero del año pasado, Tiffany asistió vestida de blanco al discurso sobre el estado de la nación, justo como habían pedido las congresistas demócratas para mostrar solidaridad con las feministas sufragistas. Los analistas interpretaron esta elección indumentaria como una muestra de la disidencia de la pequeña Trump, pero ya vemos que en sus planes no entra alejarse de la familia. Más bien todo lo contrario.