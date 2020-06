16 jun 2020

Compartir en google plus

¿Cómo olvidar ese comunicado tras el que se nos quedó grabada la expresión "diferencias irreconciliables"? Estaba firmado por Gwyneth Paltrow y Chris Martin y era 2014. Tardaron dos años en ponerse de acuerdo sobre los términos en los que se iba a ejecutar la disolución del matrimonio. Y ella acudió a terapia para superar el fracaso sentimental. Lo único que, en vez de recurrir al clásico psicólogo o a un 'coach' (algo más moderno, pero especializado en estos terrenos), su terapia se la hizo una dentista.

Sí, una dentista. Dentista holística para más señas. Una excentricidad, extravagancia o, si se quiere, rareza más de todas a las que nos tiene acostumbradas la buena de Gwyneth (incluida esa lista de regalos ideales para el Día de la Madre entre los que encontrábamos un discreto vibrador de cuatro velocidades integrado en un colgante de oro). Un detalle de su biografía que ha desvelado ella misma y que nos hace entender muchas cosas...

Como que puede que, por eso, no haya sido capaz de poner en orden (del todo) su vida. Aunque ella está muy convencida de que esta fue una de las mejores decisiones que ha tomado nunca. Si no, no lo proclamaría a los cuatro vientos como ha hecho en ese podcast que emite dentro de 'Goop', la marca que empezó siendo una web de consejos 'mindfulness' y que se ha convertido en una especie de estantería de un Todo a 100.

En ese discurso dentro de su programa, Paltrow se dirige directamete a ella: Sherry Sami. "Me acuerdo de la primera vez que fui a hablar contigo en tu despacho, sentarme contigo y que me hicieras todas esas preguntas, ya sabes, sobre mis traumas emocionales, mi matrimonio, la época tan dura que estaba pasando, y que todos sabemos cómo acabó", empieza recordando cómo fue sentarse en el dentista y acabar asistiendo a una sesión en la que se removió su pasado en busca de soluciones emocionales para el futuro.

Sí, ella también se lo preguntó...

Lo que nos hace sentir más tranquilas es que ella misma se hizo la misma pregunta que seguramente tú te estés haciendo ahora mismo: "Pensé: '¿Por qué esta dentista tan encantadora me pregunta sobre los problemas de mi niñez y sobre qué pasa en mi matrimonio?'". Pero Sherry acabó por convencerla de que era una buena idea buscar la raíz de sus traumas en el mismo lugar donde nacen sus dientes. No es una metáfora. Ni siquiera un juego de palabras. Es literal.

Debemos decir que esta práctica holística se basa en una concepción filosófica, existencial y alternativa que carece de una base científica y que, por lo tanto, no está aceptada por la mayoría de las asociaciones odontológicas. Pero a ella le vino bien. Al menos, consiguió convencerla. Puede que en una especie de efecto placebo. "Nos ayudó a obtener un mayor conocimiento de la odontología holística y de los distintos elementos que pueden ayudar a la curación", reflexiona en ese podcast sobre lo que sacaron en claro de esas sesiones recién separada de Chris..

En el mismo también se escuchan las conclusiones de Sami, que aprovechaba su cuenta de Instagram para promocionar esa intervención y para difundir un audio que vuelve a poner sobre la cabeza de Paltrow la sombra de la polémica. "Fue una gran alegría sentarme con mi hermosa amiga @Gwynethpaltrow para hablar sobre cómo las dinámicas emocionales, mentales y familiares y el trauma afectan en la boca. Me encanta que se tan valiente como para iniciar conversaciones totalmente fuera de lo común. Espero que esta pequeña parte de nuestra conversación os inspire, os eleve y os motive a mirar por vuestra salud (y la de vuestris hijos) con una visión completamente nueva", se puede leer en la red social de la doctora.