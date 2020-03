11 mar 2020

Compartir en google plus

Cada vez que Gwymneth Platrow habla sobre belleza sube el pan. En los diez años de vida que tiene Goop, su página web de salud y bienestar, la actriz se ha atrevido a recomendar públicamente los tratamientos faciales vaginales e incluso ha puesto a la venta una vela que se llama Huele como mi vagina. Sin embargo, tanto sus consejos como métodos han sido puestos en entredicho en más de una vez debido a su falta de rigor científico. Pero este hecho ahora podría cambiar gracias a una bioquímica.

Gerda Endemann es bioquímica, ha trabajando en el Instituto Tecnológico de Massachussetts como investigadora y desde 2018 forma parte de la compañía de la intérprete de The Politician. “Soy científica y defensora de la ciencia. Y no odio Goop”, ha declarado en una entrevista que ha concedido a la revista Undark. Endermman, además, admite que la empresa no es perfecta, pero sí defiende que todo lo que se publica en la web –recibe alrededor de 2,5 millones de visitas al mes– se revisa a conciencia y cuenta con la ayuda de diferentes expertos.





VER 10 FOTOS Las diez mejores cremas hidratantes de cara bio certificadas orgánicas

Hace un año y medio la empresa de Gwyneth decidió respaldar sus ideas con ayuda de científicos y ofrecer la máxima transparencia en el momento de proporcionar terapias alternativas y hábitos de vida saludables. “Los artículos que publicamos están basados en la ciencia y ofrecen información contrastada sobre salud y bienestar”, asegura Endemann, que participa tanto en el desarrollo de productos como ayuda a resolver las dudas de carácter científico de los usuarios.

Por último asegura que Goop es mucho mejor que otras empresas del sector, pero que el hecho de que Gwyneth tenga un perfil mediático ha hecho que la compañía esté siempre en el punto de mira. De hecho, cree que muchas de las críticas son infundadas e injustas como, por ejemplo, cuando la actriz ha recomendado las dietas sin gluten; ya que “cada vez más evidencia científica de que las personas son intolerantes no solo al gluten, sino a otras proteínas en el trigo”, concluye.