17 jun 2020

La respuesta a la pregunta de cuántas veces, en estas más de dos décadas juntos, se ha rumoreado que David y Victoria Beckham estaban próximos al divorcio, es sencilla: hemos perdido la cuenta. Sí, han sido muchas y siempre, con su talante y de una manera educada, han dado por zanjadas las especulaciones sin necesidad, siquiera, de abrir la boca. Estilo 'british'.

Y estamos ante una nueva amenaza de tormenta. Bueno, tan solo es una tormenta prefabricada. Como todas las que les han azotado a lo largo y ancho de su relación. Comenzaremos desmintiendo lo que se ha comentado estos días, para tranquilidad de nuestras lectoras: no, una de las parejas más icónicas del panorama 'celebrity' no va a divorciarse. Su amor sigue siendo fuerte como un roble, y las bromas que se dedican en las redes sociales, son tan solo la punta del iceberg de su pasión.

Dicho esto, cosa diferente es que vayan a tener que separarse físicamente durante los próximos meses. Las obligaciones laborales y paternales, mandan. Así las cosas, David se mudará a Miami para permanecer allí, al menos, durante el tiempo que dure la competición futbolística. No olvidemos que es copropietario de un equipo y que no hace mucho se hizo con un inmueble en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad para poder quedarse cuando su tarea como presidente así lo exigiera.

Pero, ¿por qué no le acompaña Victoria? Pues porque ella se quedará en Londres para que sus hijos no vean alterados sus planes de estudios como consecuencia del trabajo de su padre. Es la revista 'Closer' la que recoge un testimonio de alguien cercano a los Beckham que explica: "Los chicos están en una etapa crucial en la escuela, con Cruz estudiando para sus GSCE y Romeo también". Algo a lo que se suman los proyectos como diseñadora en Londres de la ex Spice Girl. Vamos, que el traslado para ella, es inviable.

Si bien es cierto que el entorno de los Beckham reconoce que a Victoria no le ha hecho nada de gracia esta situación y que podría haber surgido alguna tirantez en medio de la toma de la decisión, también sostienen que el divorcio es algo muy lejos de la realidad que manejan. También, unos aires que ya les han soplado en la cara y ante los que ellos, ni se han despeinado nunca.