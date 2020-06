18 jun 2020

Hace una semana, Jessica Mulroney saltaba a los titulares envuelta en una polémica de corte racista tras la que se veía obligada a pedir disculpas. Su enfrentamiento con la bloguera Sasha Exeter provocaba que la estilista diera la cara, pidiera perdón por la ofensa que pudiera haber causado y se comprometía a ser más firme en la lucha contra el racismo.

Que Jessica se viera envuelta en este lío llamaba la atención por un motivo principal: ella era la mejor amiga de Meghan Markle, que ha manifestado en varias ocasiones los problemas de discriminación que le han originado el color de su piel. Ponemos 'era', en pasado, porque esa amistad está rota. Y, aunque en las últimas horas se ha sostenido que era esta disputa la que había llevado a un distanciamiento entre ellas.

Pero no. Parece ser que, tal y como ha revelado un confidente a 'Page Six', la amistad no atravesaba por su mejor momento y esta polémica, con el conflicto racial de fondo, tan solo ha sido la gota definitiva para que Meghan haya decidido tomar un camino separado. Alejarse de ella. "No sé cuál fue el punto de inflexión, pero Jess ha estado ausente durante un tiempo", explica esa fuente.

Aunque parece que, por sus palabras, se deduce que la duquesa de Sussex considera que Mulroney se ha aprovechado de su vínculo para crecer en su carrera como estilista: "Su amistad, definitivamente no es lo que era. Y, realmente, ¿cómo puedes tener una amistad tan cercana cuando una persona está haciendo una carrera aprovechando esa amistad?". Una sentencia que dejaría en mal lugar a Jessica, a la que no solo vimos en la boda de Meghan y Harry, sino que es una de las madrinas del pequeño Archie.

De hecho, en esa carta abierta en Instagram para disculparse, usaba, sin nombrarla, a Markle, lo que podría haber dado la puntilla a lo que antaño fue una relación sólida de ayuda bidireccional. "He vivido una experiencia muy pública y personal con mi amiga más cercana donde la raza estaba en el centro", se podía leer.

Los conflictos con la prensa y los obstáculos que han tenido que saltar para intentar tener una vida más tranquila, en América, han llevado a la actriz y a su marido a ser más cautos. A mirar mejor quiénes forman ese círculo íntimo de amistades en las que realmente pueda confiar. Y algo debe de haber visto en Mulroney para haberla sacado del mismo después de años siendo uña y carne.