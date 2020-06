12 jun 2020

Comienza la cuenta atrás para la publicación de "Encontrando la libertad: Harry, Meghan y la creación de la familia real moderna", la biografía que puede terminar de aclarar las circunstancias que empujaron a los duques de Sussex a abandonar el Reino Unido y, por tanto, su papel oficial en la familia real británica. La expectación es máxima: en las primeras 24 horas tras su llegada a preventa en Amazon, alcanzó el número uno en el top 10 de ventas pre-predido. Aún así, comienzan a filtrarse pequeñas revelaciones que, probablemente, buscan aumentar aún más el potencial de ventas de un libro que puede hacer historia: tenemos la oportunidad de comprobar cómo funciona la familia real más poderosa del mundo, en palabras de dos verdaderos 'insiders'.

Una foto de su noviazgo, cuando aún no se hablaba públicamente del Megxit. pinit

La primera sorpresa tiene que ver, como no, con el Megxit. No fue una decisión repentina, aunque Isabel II, el príncipe de Gales y el príncipe Guillermo se mostraran sorprendidos. La pareja ya lo había hablado incluso antes de casarse. Además, la persona que fue abonando la idea de abandonar el Reino Unido y dejar la agenda oficial de la casa real británica no fue Meghan Markle, aunque ella era el objetivo principal de las críticas de la prensa, sino el príncipe Harry. Según el autor de esta filtración, el príncipe llevaba algún tiempo sintiéndose infeliz con su rol en "the Firm" (el apodo que recibe la familia real británica).

Una de las últimas y tiernas foto de Meghan Markle, Archie y el príncipe Harry. pinit

Para explicar el Megxit, la versión oficial a la que siempre ha aludido el príncipe Harry se refugia en el concepto de familia, sin entrar en sus particularidades personales. "Os puedo asegurar que casarse con un príncipe o una princesa no es lo máximo a lo que podemos aspirar", explicó poco después de instalarse en Los Ángeles. "A veces hay que tomar decisiones muy difíciles pero que son las correctas. Nuestra decisión de marcharnos no fue una de las fácles, pero era la mejor para nuestra familia y para proteger a nustro hijo. Creo que habrá muchísima gente que se identifique con nuestro deseo de poner la familia por delante de todo lo demás y lo respete". ¿Nos aclarará el libro si realmente lo hizo por Meghan y Archie o tuvo que ver su propia sensación de infelicidad?