Las crisis del matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett han sido un tema recurrente durante años. También lo fue en su día que podrían haber llegado al acuerdo de llevar una relación abierta para sobrellevar mejor los baches que pudiera surgir en el día a día de una pareja que lleva décadas junta. Pero no. No era así. Tan solo se trataba de habladurías.

"Will y yo hacemos lo que queremos, porque confiamos el uno en el otro. Esto no significa que tengamos una relación abierta… Significa que tenemos una relación adulta". Era 2013 y ella realizó estas declaraciones para zanjar el asunto. Para dejar claro que superaban sus problemas conyugales de la manera que más les convenía, pero que eso no era buscando una distracción fuera de casa.

Sin embargo, el tema vuelve a estar de actualidad. Ha sido el cantante August Alsina el que ha puesto sobre la mesa ese asunto que ya casi se nos había olvidado. ¿Cómo? Asegurando que mantuvo un 'affaire' con Jada. No solo eso, sino que su marido era conocedor y consentidor de la relación. Una confesión realizada a 'Page Six' y ante la que Pinkett ya ha reaccionado antes de que la bola de nieve alcance dimensiones que no pueda manejar.

Ha sido el representante de ella quien ha desmentido al mismo medio que lo que narra Alsina sea cierto. De manera escueta, pero muy rotunda, niega que entre Jada y el artista hubiera un escarceo que hace regresar aquellos nubarrones contra los que ya habían soplado con fuerza hace años para apartarlos de encima de sus cabezas.

Otra leyendas urbanas

Will y Jada no son los únicos que han tenido que soportar leer las informaciones de que llevaban una relación abierta. Un matrimonio en el que tenían cabida las aventuras con terceras personas. Un ejemplo claro lo tenemos en Dolly Parton y Carl Thomas Dean, que llevan medio siglo casados. En 2007 ella hizo unas declaraciones un poco confusas a 'The Independent': "Si nos somos infieles no lo sabemos, así que si así es, es bueno para los dos. Ni él ni yo querríamos saberlo".

Poco después, y ante el revuelo que se había generado por la interpretación errónea de sus palabras, le aclaró a Oprah Winfrey sentada en el plató de su programa: "Dejamos que cada uno sea lo que quiere ser, pero le mataría si supiera que está con alguien y él haría lo mismo conmigo". Entonces, ¿a qué se refería Parton? Sigue siendo un auténtico misterio... Tanto como la naturaleza de esa relación y el secreto de la longevidad de la misma.

Beyoncé y Jay-Z, una de las parejas más poderosas del mundo, un matrimonio convertido en industria, tuvo que superar una crisis muy profunda. Fue en ese momento cuando se habló de que, para poder salir adelante, habían recurrido a relajar la relación entre ellos. En otras palabras, que habían abierto las puertas de su sexualidad a otros para darse cuenta de cuanto se echaban de menos y regresar a esa vida ejemplar que siempre han mostrado en las portadas de las revistas.

Nada más lejos de la realidad. Fue Queen B la encargada de arrojar luz sobre el asunto y sincerarse sobre el hecho de que había sido la terapia de pareja y no ninguna otra herramienta la que les había permitido reencontrarse, de nuevo, en un punto común del camino. Fue en la versión estadounidense de 'Vogue' donde reveló: "Procedo de un linaje de mujeres que han sufrido rupturas sentimentales, abuso de poder y desconfianza. Solo cuando fui consciente de ello pude resolver los conflictos de mi relación".

Una de las primeras en hablar abiertamente del tema y de su práctica fue Shirley McLaine, quien quito las bridas a su matrimonio con Steve Parker, tal y como ella misma explicó a la revista 'People': "En 1954, mi marido y yo practicamos el matrimonio abierto. Nadie lo entendía, pero creo que esa es la base de un matrimonio duradero. Yo era muy abierta con todo esto y él también".

Hubo quien lo intentó... y fracasó. Mila Kunis y Ashton Kutcher comenzaron su relación de una manera relajada. Sin compromiso. Fue precisamente eso, el tener una relación abierta durante un tiempo, lo que les llevó a darse cuenta de que no soportaban ver al otro con una tercera persona. Que necesitaban tener exclusividad.

"Descubrimos que cada vez que intentábamos vernos con otra gente, al final nos llamábamos y acabábamos quedando porque queríamos más. Hasta que descubrí que me ponía nerviosa y acabé hablando con él para decirle que no quería vivir más esa situación", relató ella en 'The Howard Stern Show', en 2016.

A favor de la apertura

La fidelidad sexual no puede ser lo único en lo que se base tu relación" ethan hawke

"La fidelidad sexual no puede ser lo único en lo que se base tu relación. La gente tiene una visión muy infantil de la monogamia y la fidelidad… En lugar de reconocer que nuestra especie no es monógama", explicó en 2013 Ethan Hawke en una entrevista con 'Mr Porter'. En ese momento fue cuando muchos empezaron a encajar las piezas del puzle de su punto y final con Uma Thurman. ¿Recordáis cómo la niñera apareció en escena? Puede que Ethan y Uma no tuvieran la misma concepción de cómo es la especie humana en materia de exclusividad sexual.

Quienes sí parecían aprobar la existencia de romances más allá de los límites del matrimonio eran Angelina Jolie y Brad Pitt. Al menos, eso se desprendía de las palabras de ella en la revista alemana 'Das Neue' en el año 2009, cuando su relación aún no había saltado por los aires: "Dudo que la fidelidad sea absolutamente esencial en una relación de pareja estable. Ni Brad ni yo hemos afirmado que vivir juntos signifique estar encadenados. Desde el primer momento nos hemos asegurado de no restringirnos el uno al otro". Los títulos de crédito de esta película de desamor, los conocemos de sobra.

Quien no nos queda claro si lo practicó o solo daba su bendición a quienes lo hicieran es Gwyneth Platrow. Siempre polémica en todo lo que hace o dice, confesó en una conversación con 'The Telegraph' cuando aún era esposa de Chris Martin (rompieron en 2014): Soy una romántica empedernida, pero también creo que se puede ser romántico y realista. La vida es larga y complicada. "En mi círculo de amistades, al que respeto y admiro, las aventuras extramatrimoniales están a la orden del día. Somos seres humanos y, a veces, tomamos decisiones que otras personas juzgarán. Pero ese es su problema. Cuanto más vivo mi vida menos me importa que me juzguen".

Había gente que creía que se trataba de intercambios de parejas y orgías"

Aunque quizás quien haya sido más clara en este sentido haya sido Mo'Nique, la ganadora del Oscar por su papel protagonista en 'Precius'. Lo hizo en 2006. "Nos metimos en esto porque sabíamos que íbamos a estar con alguien que te iba a permitir ser ser quien eres. Una de las cosas más románticas que puedes tener en una pareja es ser honesto el uno con el otro. Nosotros lo somos", contaba sobre cómo era esa relación abierta con su marido, Sidney Hicks.

"La gente no lo entendía. Creía que se trataba de intercambios de parejas y orgías. Había individuos muy vehementes que metían a Dios en sus opiniones", explicaba sobre cuánto les costó hacer entender a muchas personas de su entorno la libertad con la que habían decidido vivir su relación.