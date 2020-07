13 jul 2020

El romanticismo y el amor hace girar las canciones de Alejandro Sanz y también su vida: sus relaciones sentimentales importantes han alcanzado el gran calado de la descendencia, con lo que no se puede decir que el cantante madrileño no haya pisado fuerte en el terreno del corazón. Su compleja biografía familiar tiene que requerir una planificación cuidadosa para repartirse entre sus cuatro hijos: Manuela, de 19 años e hija de la mexicana Jaydy Michel, diseña bolsos y podría tener inquietudes musicales: quizá acompañará desde los coros a su padre en su próxima gira. Lo mismo puede decirse de Alexander, de 17 años, músico y rapero, e hijo sorpresa (Sanz aún estaba casado con Michel) de la diseñadora puertorriquela Valeria Rivera: ya se ha sumado a los conciertos de su padre como trompetista. Sus dos hijos pequeños, Dylan (10 años) y Alma (6 años) son fruto de su relación de casi una década con Raquel Perera. Es este frente el que promete darle los próximos quebraderos de cabeza. Y parecen serios.

Rachel Valdés, la nueva novia de Alejandro Sanz, es cubana y pintora. Se la ha relacionado con otros dos cantantes: Marc Anthony y Mick Jagger. pinit

El pasado mes de noviembre, Alejandro Sanz (51 años) acudió a la entrega de los premios Grammy Latinos acompañado de la artista cubana Rachel Valdés (29 años), oficializando su nueva relación. Desde entonces, el anunciado divorcio amistoso se ha ido complicando, hasta la situación actual: Perera acusa a Sanz de cancelar sus tarjetas de crédito, no pagar el colegio de sus hijos y tratar de expulsarla de la casa que habita con sus dos hijos. Además, anunció que Sanz pide al juezuna reducción de su pensión mensual: de 40.000 dólares a 15.000 dólares. Jaydy Michel recibió mensualmente para la manutención de su hija Manuela 14.000 dólares mensuales.

Lo peor para Alejandro Sanz, sin embargo, podría estar por llegar. Sobre todo porque los detalles de la custodia de sus dos hijos pequeños no está cerrados con Raquel Pereira, y el cantante ya ha manifestado en sus redes su tristeza por no poder estar en el último cumpleaños de Dylan. En la demanda de divorcio de Pereira, esta manifiesta de hecho que el cantante no prioriza a sus hijos tanto como parece: alega que mientras ella reside en la capital de Florida con ellos, el padre no para de viajar por su trabajo y cuando tiene vacaciones prefiere pasarlo en España con su familia y sus negocios. Además, ha pedido que le congelen las cuentas que comparten para que no "malgaste" el dinero. Se avecina tormenta judicial.