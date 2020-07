14 jul 2020

Sí, tendrán que declarar dentro del Caso Nummaria. A Imanol Arias y Ana Duato se les comunicó hace más de un mes que la Audiencia Nacional les consideraba presuntamente responsables de un delito de fraude por el que deberán rendir cuentas ante la Justicia. Es cierto que no ha sido hasta ahora cuando 'El Confidencial' ha sacado la información a la luz, pero la decisión estaba tomada el pasado 11 de junio.

Desde entonces, no hay ni rastro de ellos. Algo que tampoco sorprende, porque siempre han tratado de llevar sus movimientos y todo lo relativo a su vida extraprofesional con la mayor de las discreciones. Sabemos que Ana se encuentra "bien" porque su hijo, Miguel Bernardeau, así lo ha manifestado ante la prensa. Cerrando filas. Sin dar ni un detalle más del estado anímico de su madre después de que se ratifique la Fiscalía pide 31 años de cárcel para esta y el pago de una multa de 10.000 euros.

Duato ha encontrado en su familia (Aitana Ocaña incluida, que se ha convertido en una más desde que comenzó a salir con su hijo) el resguardo perfecto para frenar los vientos que llegan desde los tribunales. Casada hace 30 años con Miguel Ángel Bernardeau (padre de sus dos hijos), no hace mucho realizaba una declaración de amor en toda regla en una entrevista en 'La Nueva España': "No me avergüenza decir que estoy incluso más enamorada que antes. He tenido la suerte de encontrar a esa persona con la que creces y evolucionas".

Ana Duato navegando junto a su marido durante unas vacaciones en Ibiza. pinit

Una persona junto a la que reside en un chalé situado en las inmediaciones de la madrileña Dehesa de la Villa, cerca de la Ciudad Universitaria. Una vivienda que les permite mantener las distancias con los focos y que se ha convertido en una especie de guarida donde, cada domingo, Ana prepara paella para su círculo íntimo. Un entorno impenetrable que, con la salvedad de aquella sobrina que alzó la voz en 'Socialité', le guarda lealtad a la Merche de 'Cuéntame'.

"Es una falsa", "se mueve solo por interés" o "tiene dos caras", fueron solo algunas de las sentencias de Sarah (aquí, la información completa) sobre su tía, que prefirió no entrar al trapo de la polémica. A ella, las aguas revueltas no le gustan para navegar. No lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora que está en el punto de mira por un presunto fraude por el que, seguramente, aún esté a tiempo de negociar para esquivar cumplir esa hipotética pena de cárcel.

La acusación de Inés Alcántara

Lo mismo que su Antonio Alcántara. Bueno, mejor dicho, que el hombre que da vida a ese personaje de ficción. Imanol Arias, con más de 40 años en la profesión, siempre ha procurado pasar de puntillas por los titulares que no tuvieran que ver, estrictamente, con su trabajo. Ni cuando se terminó el amor con Socorro Anadón ni cuando lo hizo con Pastora Vega, madre de sus dos hijos.

Tampoco cuando se rumoreó que su relación con Irene Meritxell no atravesaba su mejor momento. Era 2016 y ella se marchaba a Miami por un tiempo, según su versión, para dedicarse a sus proyectos profesionales. Lo cierto es que aquella estancia y los quiebros de Imanol a la prensa para no dar explicaciones de aquella cacareada crisis, fueron resueltos en una reaparición pública conjunta. Como su nada hubiese pasado.

Imanol junto a su tercera y actual mujer, Irene Meritxell. pinit

Sobre sus problemas con el Fisco, en cambio, sí ha hablado. En una entrevista con 'Las Provincias, el pasado agosto, Imanol declaraba: "La deuda ya está saldada. Estoy pendiente de juicio nada más. Para mí lo importante era no salir en la lista. Y yo no salgo en la lista. Lo fundamental es cumplir con las obligaciones, el resto va a ser mucha algarabía, mucha utilización. Es otro 'show' más que hay que hacer".

Pues parece que no estaba resuelto del todo... Al menos, así lo ha considerado el juez que les obligará (si no lo salvan con alguna argucia, como ya han hecho muchos famosos) a hacer ese paseíllo enfilando la puerta de los Juzgados para prestar declaración por un enredo en el que su asesor fiscal, Fernando Peña, figura como gran protagonista del lío.

También habló de la polémica salida de Pilar Punzano (demanda a la productora mediante), quien daba vida a Inés Alcántara en 'Cuéntame', asegurando que se encontraba "como ausente" en los rodajes. A ella no le sentó nada bien, y le acusó de una manera muy sutil de ser muy diferente a la imagen que proyecta su personaje en el clásico de TVE: "Tienes la lengua tan larga como las manos". Sus compañeros cerraron filas en torno a Arias, y aquello no tuvo un mayor recorrido.

Una imagen, tato la suya como la de su inseparable compañera de trabajo Ana Duato que, ahora, cotiza a la baja después del tsuanami que ha supuesto el paso por su vida de este lío con Hacienda que ya dura casi cinco años, y que como siga prolongándose mucho, acabará por ser carne de guion en la propia serie que protagonizan.