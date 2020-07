15 jul 2020

Después de hacer un alto en el camino para asistir a los Premios Mariano de Cavia el pasado lunes -donde la Reina deslumbró con un vestido rojo de Roberto Torretta y coincidió con una Carmen Calvo de rebajas de Sfera-, los Reyes visitan hoy la provincia de Soria. En concreto, la localidad de Vinuesa donde se han reunido con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para tratar el tema de la despoblación y el envejecimiento que afecta a estas zonas rurales de España. Después, acudirán a Soria capital para acabar allí la jornada.

Y, de nuevo, doña Letizia ha decidido repetir vestido. Nosotras no pdoemos dejar de aplaudir la inciativa de no estrenar nada durante esta gira por España (e incluso de dejar de lado firmas de lujo como Carolina Herrera) y apostar por moda made in Spain en la mayoría de las ocasiones. No en esta, en la que ha elegido un vestido camisero con estampado de flores de la firma alemana Hugo Boss que ya estrenó en noviembre del año pasado para acudir al Rastrillo Nuevo Futuro con la reina Sofía.

La reina Letizia ha repetido este vestido camisero de flores en tonos rosas, naranjas y granates para su visita a la provincia de Soria. pinit

Una apuesta segura, todas sabemos que con un vestodo camisero nunca te equivocas y menos con este, que tiene un estampado de flores muy alegre y un punto original con el bajo asimétrico. Además, lo lleva con su toque de estilo: remangado. Como accesorios, su calzado de siempre: las alpargatas. Esta vez de piel marrón de Uterqüe, que también habñia llevado ya pero les ha cambiado la cinta para que parezcan nuevas.

La reina ha apostado, de nuevo, por las alpargatas. Esta vez, un modelo de Uterqüe del año pasado que ha actualizado cambiando las cintas. pinit

Como peinado, cola de caballo de nuevo. Doña Letizia ha dejado claro que solo se suelta el pelo para los looks de noche. Para trabajar de día, nada mejor que la coleta para combatir el calor de este verano español. Aunque tiene más motivos para llevarla.