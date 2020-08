25 ago 2020

No estamos en año electoral, el momento en el que los políticos hacen una excepción en su comunicación y lo dan todo en posados para las revistas. Y, sin embargo, vamos a batir récords en apariciones que han provocado polémicas, con los de Isabel Ayuso (contrita), Pablo Casado (en el baño), Fernando Simón (motero) y, ahora, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las redes no han tenido piedad con sus fotos para la revista Diez Minutos: la han apodado 'la Preysler de Galapagar'.

La Isabel Preysler de Galapagar pic.twitter.com/L5zIu2z75m — Draco (@Jose21898603) August 24, 2020

La ironía se ha desatado en Twitter, hasta el punto de convertir en trending topic hashtags tan peregrinos como Ferrero Rocher, la marca de bombones que suele anunciar Isabel Preysler. Está claro que cualquier movimiento fuera de los cauces habituales de los políticos (y, sobre todo, de las políticas) va a ser objeto de crítica (y risa) en las redes, donde el comentario de estas fotos de los políticos es ya un clásico. Sin embargo, llama mucho más la atención que Irene Montero eligiera una publicación como 'Diez Minutos', una revista del corazón, y no una revista femenina de moda, como viene siendo habitual en las mujeres de la política.

El PSOE y sus ministras posaban así para la revista Vogue. pic.twitter.com/pSJN4YFgvj — elcriticonhistorico (@criticonico) June 10, 2018

No podemos pensar que la decisión no esté milimétricamente pensada, ya que cada paso en comunicación de un ministro se medita considerablemente. Por eso, esta elección de una revista popular, con un público femenino más interesado en la crónica social y las cuestiones prácticas que en las tendencias y la moda, es significativo: podría suponer una manera más de desmarcarse de sus colegas. No puede quedar más claro que se dirigen a audiencias, a votantes, distintas.

De alguna manera, parece sensato exponerse allí donde un político quiere encontrarse con sus votantes. A veces, tratar de figurar en escaparates que no se alinean perfectamente con la imagen que un político quiere dar puede ser peliagudo. Pero Irene Montero no es la úncia que ha visto su aparición en revistas criticada en las redes sicales. Soraya Sáez de Santamaría posó para un dominical cuando era portavoz del Partido Popular y desató una tormenta de críticas histórica. Tampoco salió bien parado Pablo Iglesias de su encuentro con la moda: desmelenarse para la revista 'Magazine Fashion & Arts' tampoco pareció una buena idea en ojos de las redes sociales.