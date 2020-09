4 sep 2020

Compartir en google plus

Ayer era un día especial para Ana Soria. Uno en el que olvidarse de todo el ruido mediático que le ha rodeado desde que, hace un par de meses escasos, la conociéramos por obra y gracia de su relación con Enrique Ponce, recién separado de Paloma Cuevas (así está su proceso de divorcio). Ayer, la estudiante que se ha colado en el corazón del torero, cumplía 22 años. Y quiso celebrarlo, también, con sus 'followers'.

Ana aprovechó esta fecha en medio de un año en el que hemos tenido que mirarle a los ojos a una pandemia para abrir su álbum más íntimo de cuando era pequeña. Cuatro imágenes de cuando tan solo era una niña y junto a las que escribía, en inglés: "Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y AMAS más de lo que nunca sabrás. Feliz cumpleaños para mí".

Por supuesto, no faltaba la réplica de un Ponce que está absolutamente prendado con la almeriense. "Y un corazón puro que te hace ser más bella por dentro", era el comentario del diestro, que se colaba entre los cientos que recibía, aprovechando para felicitarla, al lado de esa pequeña muestra para que observásemos cómo era de niña.

Porque, a pesar de que Enrique había decidido minimizar sus interacciones en las redes en las que apareciera ella (por el bien del entorno familiar), no pudo resistirse a dedicarle esas palabras. Como tampoco pudo evitar esa felicitación que no sabemos cómo habrá sentado, precisamente, a quienes ya manifestaron que no les hacía gracia cuánto estaba exponiendo su relación.