17 jul 2020

¿Por qué lo ha hecho? Deberíamos preguntárselo a él, pero parece que Enrique Ponce ha decidido poner aún más distancia que la física con la mujer que ha sido su esposa durante cuarto de siglo, Paloma Cuevas, y centrarse y entregarse a tiempo completo a esa temporada taurina que ya prepara y a su nueva historia de amor junto a Ana Soria.

¿Por qué decimos esto? Tan sencillo como que el diestro ha hecho 'unfollow' (en castellano, ha dejado de seguir) en Instagram a Paloma. Un sencillo 'click' que esconde un significado aún mayor y que podría atender a dos vertientes bien diferentes. La primera de ellas, a que no quiere saber nada más de ella, algo poco probable si tenemos en cuenta que sus entornos sostienen que el punto y final ha discurrido por derroteros de cordialidad.

La segunda, y que cobra fuerza, la de que él prefiera que Paloma no sufra con sus publicaciones. Porque no va a esconder su relación con Ana y, hace unos días, se aseguraba que Cuevas estaba muy dolida tras ver esa primera foto de la nueva pareja juntos. La primera que ellos mostraban al mundo en un paso al frente en su relación.

Sí, puede ser una explicación adolescente, pero lo cierto es que "el ojos que no ven, corazón que no siente", es muy anterior a que Instagram entrara en nuestras vidas. Y puede que Ponce tan solo esté tratando de remar a favor de que su exmujer, simplemente, no sufra ante el hecho de que él no va a esconderse más.

Este 'unfollow' llega en una semana en la que el torero dio un capotazo a la prensa. Ponce había sido anunciado a bombo y platillo en un acto que tuvo lugar el martes en el Wanda Metropolitano. Y no falló a la organización, pero su comparecencia fue mediante plasma y evitando las preguntas sobre el tema que le ha convertido en actualidad desde hace dos semanas. ¿Un gesto, también, cortés hacia Paloma, por no remover más las cosas?