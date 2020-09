15 sep 2020

Compartir en google plus

Ninguna familia española va a olvidar este año, pero mucho menos la familia real española, enfrentada a la que es su primera gran crisis en el siglo XXI. La cuestión temporal importa: aunque la diplomacia de palacio se mueva como lo han hecho siempre, el contexto no puede ser más distinto al que vivió el Rey emérito, uno de los protagonistas de este momento de incertidumbre para la Corona.

Video: Letizia: peinados que rejuvenecen

La explosión digital de las redes, los comentarios y los trending topics no dan tregua a la casa real y, ahora, los medios de comunicación también se suman. Ya no es posible esperar a que amaine la tormenta. Ahora es necesario actuar, con la eficiencia en gestión de crisis de los expertos en dinámicas virales y reputación. Letizia, mucho más conectada con el mundo real que nadie en Zarzuela, probablemente lo sabe. Las monarquías ya no se sitúan por encima de las circunstancias. Con motivo de su 48 cumpleaños, abordamos cuatro cuestiones que van a requerir una nueva aproximación. También por su parte.

Crisis familiar e institucional

No es ningún secreto: la familia del Rey está rota y esa quiebra tiene su reflejo a nivel institucional, aunque la familia real ofrezca ahora mismo la imagen de la perfección. La insistencia en mostrarnos la unión, el cariño y el saber estar de la princesa Leonor, la infanta Sofía y sus padres los Reyes nos distrae de un hecho incontestable: la familia no se fotografía unida desde la comunión de Juan Valentín y Pablo Nicolás en 2009.

Una de las últimas fotografías de la familia real al completo. pinit

La ruptura institucional de Felipe VI con su padre, el rey Juan Carlos, una distancia que ha ocasionado una crisis de legitimidad que aún está por resolverse. El papel en todo esto de Letizia ha sido y es central: fue radical al trazar un cortafuegos para proteger a la familia real desde el juicio a Iñaki Urdangarín en 2014. En este momento delicado, un paso en falso del Rey o de ella misma puede ser fatal.

Una reciente foto de familia, durante sus últimas vacaciones en Mallorca. pinit

El futuro de sus hijas

Este es, probablemente, el reto más importante al que se enfrenta Letizia en su papel de madre de la futura monarca: lograr que sus dos hijas no distraigan de ninguna manera la estrategia de supervivencia de la monarquía. En otras palabras: controlar que la adolescencia no se les vaya de las manos. Aunque ambas son muy buenas estudiantes, será difícil que su normal desarrollo, sus primeras salidas, sus relaciones y hasta sus estilismos no hagan correr ríos de tinta y desaten críticas y alabanzas en el terreno digital. La vigilancia sobre la vida privada de Leonor y Sofía va a ser más que intensa y Letizia tendrá que tomar decisiones. ¿Enviarlas, quizá antes de que empiecen en la universidad, al extranjero?

Crisis del coronavirus

Uno de los momentos más celebrados del pasado confinamiento fue la aparición de Letizia como voluntaria de Cruz Roja, un paso adelante en la comunicación de la Casa Real que conectaba con lo que estaban haciendo otras monarquías europeas: ponerse, de verdad, a pie de calle. El momento era extraordinario y se comprobó que la ciudadanía aprecia las muestras de solidaridad y compasión que vienen de los Reyes, unos gestos que en políticos han perdido gran parte de la credibilidad.

El reto ahora que el coronavirus sigue llevándose vidas pasa por continuar en contacto con lo que ocurre en calles, casas y hospitales, con la dificultad añadida de la lucha política que la gestión de la pandemia conlleva. Letizia es la única que puede moverse con éxito en esta complicadísima coyuntura: solo ha de imaginar la reina que pudo ser Lady Diana.

Cambio de paradigma

El contexto, está claro, lo es todo. Y lo que está sucediendo ahora mismo en la comunicación de las figuras públicas va a repercutir en el papel que Letizia puede jugar en un futuro. Estamos viendo cómo la Reina y otras figuras relevantes de la vida pública están dejando de estrenar ropa en cada acto y optan por reutilizar, reciclar y adaptar. Se trata de mostrar sobriedad y huir de la ostentación en un momento económica y socialmente complicado, una restricción que desplaza la atención de la ropa a las personas. ¿Qué papel público puede jugar una reina consorte, una princesa, una famosa, si la ropa ya no habla por ellas? ¿Qué vamos a contar, cada vez que repita traje, de la Reina?