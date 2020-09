15 sep 2020

Doña Letizia estrena edad (hoy cumple 48 años) en medio de una doble crisis: la de la monarquía y la del coronavirus. Después de su gira por toda España y antes de la 'vuelta al cole' más extraña que recordamos, vimos cómo la familia real 'disfrutó' de unas vacaciones inéditas en Mallorca, con una nutrida agenda oficial. El lado positivo de esta excepcionalidad es que hemos visto muchísimo a la princesa Leonor y la infanta Sofía, departiendo, con la perfección a la que nos tienen acostumbradas, bajo la estrecha custodia de la reina Letizia. Una presencia tan pendiente como siempre de cada paso que sus hijas dan en público. De hecho, fue la Reina la que salvó, gracias a su estricta vigilancia, la escena más controvertida de este año. Sucedió en un colegio.





VER 33 FOTOS La Reina Letizia cumple 48 años: repasamos sus mejores looks, en fotos

Uno de los muchos gestos de interés de la reina Letizia por sus hijas, en sus apariciones públicas durante sus vacaciones. pinit

Durante la visita a un colegio en el barrio mallorquín de Son Roca, una niña le preguntó a la princesa Leonor: "¿Qué quieres ser de mayor?". Más rápida que el rayo, la Reina, atenta a todo lo que sucede alrededor de sus hijas, contestó: "Lo que quiere no, lo que tiene que ser". Está claro: el deber constitucional que le espera a sus hijas, especialmente a la mayor, está más que presente en la relación familiar y, consecuentemente, en la vida diaria de la familia real.

Video: Leonor, Sofía y las princesas europeas que toman en el relevo en el mundo royal

Pero la atención estrecha que Letizia dedica a sus hijas conecta, al menos en las apariencias, con la figura de la 'madre tigre', propuesta por la escritora china Amy Chua como salvaguarda de la permisividad que, a su juicio, caracteriza la educación occidental.





VER 17 FOTOS Finaliza la gira por España de los Reyes y estos han sido los looks low cost y repetidos que ha llevado la Reina Letizia

Letizia sujeta a la princesa Leonor en un momento de su visita al barrio mallorquín de Son Roca. pinit

Chua, profesora de derecho en la prestigiosa Universidad de Yale, es madre de dos hijas a las que prohibió televisión, videojuegos, visitas a las amigas... Todo para que no bajaran de sobresaliente, perfeccionaran su dominio del piano y el violín o alcanzaran las excelencia en el deporte. Su libro "Madres tigre, hijos leones" fue un best seller en su momento, por predicar una educación estricta para niños de hasta 15 años. El objetivo es inculcarles el deseo de éxito y perfección, y rezar para que, entradas en la adolescencia, se olviden de la natural rebeldía para continuar buscando la excelencia. Algo que podría estar en la mente de la reina Letizia.

La reina Letizia y sus hijas, durante una visita al Museo de Arte Romano de Mérida. pinit

Por supuesto, este tipo de estilo maternal no tardó en recibir críticas, sobre todo, por desarrollarse en un plano emocional que no tiene en cuenta los deseos y quejas de los niños. De hecho, se señaló especialmente cómo el comportamiento distante y evitativo impide a los jóvenes que sean ellos mismos, que desarrollen sus propios deseos, aspiraciones y sueños. Seguro que no es este el caso de Letizia, pues en su búsqueda de la perfección también podemos observar una ternura que no caracteriza a la madre tigre oriental. Y puede que una Reina no pueda permitise un error, pero una princesa necesita probarse a sí misma en más de un resbalón.