18 sep 2020

Lady Gaga se ha plantado un vestidazo maravilloso de Pierpaolo Piccioli y se ha ido a cantar a un parque. El skyline que asoma por encima es el de la ciudad es Los Ángeles; los chicos que le hacen los coros son pura generación Z desde azoteas de Barcelona, pero de la memoria nos llega una conexión musical imborrable: el spot de Voce Viva, el perfume de Valentino del que es embajadora Lady Gaga es un homenaje maravilloso y contemporáneo al musical que cambió las reglas sociales en los años 70: Hair.

Video: Lady Gaga revela el espectacular anuncio de Voce Viva, el perfume del que es embajadora

La idea parte del director de culto Harmony Korine, que se atrevió a cambiar para siempre el retrato de la vida adolescente en los 90 con la película Kids, mucho antes de que Euphoria lo intentara de nuevo en 2019. Y nos encanta todo lo que vemos: la sensación de libertad, el glamour al natural, la canción Sine from above… Su mensaje: My Voice, My Strength (mi voz, mi fuerza) es un canto a la libertad absoluta de ser uno mismo.

Y el spot en sí es un homenaje a la diversidad. «Mi voz es lo que me representa, lo que hace que las personas me escuchen, la declaración de mi personalidad. La voz es algo vivo, posee su propia esencia. Es una fuerza de la naturaleza. Y la naturaleza es poderosa, por lo que es importante saber usarla adecuadamente”, asegura Lady Gaga. «Me sentí realmente fuerte y viva, escuchando el eco de mi voz perdiéndose entre los árboles mientras cantaba con este vestido. Me recordó la sensación de libertad y de cómo se puede llegar a disfrutar de un momento mágico; una magia y una libertad que ojalá todos puedan experimentar», añade.

Todo ello acompaña a un perfume, Voce Viva, que tiene todas las mimbres para convertirse en el bombazo olfativo de la temporada.