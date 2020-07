10 jul 2020

Lady Gaga no solo puede presumir de tener una de las mejores voces del mundo, sino que también compone sus propios temas. Fuera del sector musical esta artista multifacética se ha atrevido con la interpretación, protagonizando junto a Bradley Cooper el filme Ha nacido una estrella, y también ha probado suerte en el mundo de la belleza, con el lanzamiento de su propia marca de maquillaje el apsado verano: Haus Laboratories. Este verano nos sorprende con una nueva faceta, la de embajadora del perfume Voce Viva de Valentino.

Voce Viva invita a llegar al corazón de las personas e inspirar a otros a que conviertan sus sueños en realidad. No en vano está ideada como la voz que transmite un mensaje a todos los rincones del mundo, enraizada en los valores de inclusividad e individualidad de la maison, Voce Viva rinde homenaje a uno de los sentidos más íntimos de una mujer

¿Y quién mejor que Lady Gaga para invitar a las féminas a alzar sus voces y a convertir sus sueños en realidad? La cantante lleva más de una década inspirando a millones de personas en todo el mundo y puede presumir de ser la primera persona que ha ganado dos premios Oscar, un Globo de Oro, dos Grammy, un Bafta y un Critic’s Choices Award en un mismo año.

De hecho, su discurso al recoger el Oscar a la Mejor Canción Original fue de lo más inspirador: “He trabajado duro durante mucho tiempo. Esto no se trata de ganar, se trata de no rendirte. Si tienes un sueño, lucha por él, ya que la pasión tiene que ir acompañada de disciplina. No importa cuántas veces te dicen que no ni cuántas veces caes; lo importante es cuántas veces te pones en pie, eres valiente y sigues adelante”, dijo dirigiéndose a los telespectadores de la gala de los Oscar.

“Lady Gaga es sinónimo de ser libre, consciente de uno mismo, de tener un corazón puro. Su participación en esta campaña eleva el poder simbólico del proyecto al más alto nivel. Es el icono de toda una generación y su mensaje de libertad, su pasión por el arte, la concienciación y la igualdad están en plena consonancia con los valores de Valentino. Me siento muy orgulloso de poder contar con ella”, asegura Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino.

Aparte de sus orígenes italianos la artista comparte con la maison unos profundos valores en torno al respeto por la individualidad de las personas para lograr un mundo en el que todos puedan encontrar su sitio. “Muéstrate tal y como eres, ama lo que eres y nunca dejes de perseguir tus sueños”, declara ella.

Tanto el lanzamiento de la fragancia Voce Viva como la campaña de la misma se presentarán el próximo mes de septiembre. Estamos deseando ver cómo nos sorprenden Lady Gaga y la casa italiana.