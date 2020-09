21 sep 2020

El 20 de marzo de 2020 fallecía el marqués de Griñón. Lo hacía en medio de la pandemia. Su funeral tuvo que regirse por las estrictas medidas que marcaron las autoridades sanitarias. Un adiós triste y frío, con un grupo muy reducido de familiares presentes. Quizás, aquel día fue el último que se vieran las caras Esther Doña y Tamara Falcó.

Porque que la relación entre la viuda de Carlos Falcó y los hijos de este no es buena (o, al menos, fluida) no es ningún secreto. Por mucho que la propia Esther tratara de maquillarlo hace unos días, en su primera aparición televisiva tras la muerte de su marido, asegurando que no había ido al funeral del esposo de Xandra Falcó para no acaparar los focos.

Sin embargo, las palabras que ha pronunciado Tamara para la revista 'Semana', ponen en evidencia que no hay buen rollo entre Doña y la descendencia del que fuera su marido. Al menos, no con la más mediática. "Ella con Xandra habla y tal, pero conmigo no. Yo le tengo mucho respeto, porque era la esposa de mi padre, pero tampoco hay mucha comunicación. El vínculo que nos unía era mi padre y ya no está".

¿Necesitamos más para darnos cuenta de entre ellas la comunicación no fluye? Tamara sí indicaba que, a pesar de que a veces pueden coincidir en la televisión, están en platós diferentes y no se cruzan. Es más, ni siquiera hacen por verse. Aunque reconoce que sabe que está en 'Las mañanas de La 1' porque se lo han contado.

Una vez más, la hija de Isabel Preysler saca a relucir lo mejor que tiene, lo que siempre ha puesto en valor la prensa: su naturalidad aderezada con una sinceridad que es de agradecer.