8 oct 2020

En otra época, los whistleblowers acudían al Washington Post... Ahora, tienen rostro de chica adolescente y filtran información privilegiada por TikTok. Claudia Conway es el topo inesperado de la Casa Blanca. Tiene 15 años, es progresista y ya consiguió que su madre renunciara a su puesto de consejera de Donald Trump amenazando con pedir la emancipación de sus padres (una especie de divorcio).

En esta ocasión, la joven se ha dedicado a airear en TikTok (si es que por algo Trump quiere cerrar esta red social) que nos están mintiendo sobre el verdadero estado de salud del presidente de EE.UU. tras contraer la COVID-19.

En su cuenta de TikTok, Claudia Conway ha comentado recientemente "guys lmao he's not doing 'better" ("chicos, me parto, no se está recuperando") como respuesta a una captura de pantalla del ya infame tuit de Trump en la que el líder aseguraba sentirse bien y aconsejaba no tener miedo al coronavirus.

En los comentarios, la joven Conway abundaba: "he is so ridiculous. apparently he is doing badly lol and they are doing what they can to stabilize him" ("Es tan ridículo. al parecer se encuentra mal y están haciendo todo lo que pueden por estabilizarle"). Entre tanto, la adolescente está viviendo la enfermedad en casa. Primero su madre y después ella y su padre han sucumbido a la pandemia, algo que por supuesto contó en TikTok.

Para contrarrestar la influencia de Claudia en redes sociales, su madre Kellyanne Conway ha intentado quitarle hierro a los comentarios de su hija en Twitter: "Está especulando. Ella tiene 15 años, vosotros sois adultos", explicaba la controvertida y ultraconservadora consejera.

Sin embargo, no ha convencido a nadie. Personalidades con tanta relevancia como el cineasta Judd Apatow no han dudado en responder a Conway (madre) y en términos nada amistosos: "Eres un monstruo que ha contribuido a las mentiras que han matado a cientos de miles de personas. Claudia es una luz brillante y verdadera que tiene el valor de destapar las mentiras por las que has vendido tu alma. Le deseo lo mejor. Ya está haciendo grandes cosas".

claudia conways tik tok is the most reliable source of information america has right now — olive ! (@oliviaalley18) October 6, 2020

Sea o no la realidad tal como la cuenta esta combativa adolescente, muchos ciudadanos estadounidenses comparten en redes sociales que su falta de fe en el gobierno de Trump y en la Casa Blanca es tal que están más dispuestos a creer a una chica de 15 años que a su propio presidente.