9 oct 2020

Era 1983 cuando saltaba a la prensa del corazón española. Vaitiare, modelo y actriz tahitiana, se convertía en pareja de un Julio Iglesias que ya había dejado atrás (entre otras muchas historias de alcoba) su matrimonio más mediático, el de Isabel Preysler. Durante seis años duró su amor. Después, ella se esfumó de nuestras revistas... y de nuestras vidas.

Ahora, vuelve a estar en el foco de interés. Aquella joven a la que Julio sacaba 22 años en el momento de empezar a escribir su romance, está librando una dura batalla contra el cáncer de médula. Con un trasplante incluido. Y ha querido relatar algunos de esos episodios en su cuenta de Instagram. Una forma de desahogarse ante el mal trago, pero también de visibilizar la enfermedad desde un punto optimista.

Empezando por un vídeo en el que se puede ver cómo se rapa el pelo cuando los efectos de la quimioterapia comenzaban a hacer efecto en ella. Agradeciendo con unas líneas al lado del mismo a sus familiares, a los que se refiere como sus "héroes". Los que no le han soltado de la mano durante esos meses tan duros y a los que rendía homenaje recordando imágenes de tiempos pasados y menos complicados.

Era el pasado 26 de junio cuando realizaba la primera publicación en la que se desvelaba la enfermedad a la que estaba haciendo frente. Ubicando la imagen en el City of Hope Cancer Hospital, que es donde se han encargado de ayudar a la modelo a remar contra él, mostraba una imagen con su perro en brazos. "Muchas gracias por todos sus hermosos y sinceros mensajes de corazón. Estoy tan conmovida y has hecho que mis días aquí sean mucho mejores. He leído las oraciones de todos y los mensajes de amor y me mantengo fuerte", se podía leer en su perfil.

Unos días después, decía celebrar su segundo cumpleaños. Un vídeo desde el hospital donde acababa de ser trasplantada de médula, hablaba por sí solo. Pero aprovechaba para agradecer a ese ángel de 26 años que le había realizado la donación gracias a la que se agarraba a la esperanza de la recuperación. Alguien a quien, según sus palabras, espera poder conocer algún día.

Aunque sin duda, el mensaje más conmovedor de todos los que ha lanzado en estos meses, lo escribía este miércoles. Junto a unas fotos en traje de baño, sin pelo y dejando ver el aparato que le suministra el tratamiento pegado al pecho, hacía una reflexión sobre lo que ha aprendido de la vida en este tiempo ahora que comienza a ver la luz.

"Adiós, adiós estoy bailando. Después de tres meses puedo dar las gracias y despedirme de la fabulosa línea de Hickman en mi pecho! (el aparato del que hablábamos). Qué invento tan increíble. Sin agujas para extraer sangre o para recibir plaquetas o sangre", escribe, indicando que han sido 96 días acompañada por ese 'invento', como ella dice.

"De donde yo vengo, se acerca el verano del ecuador", lanza de manera optimista porque va a poder disfrutar de algo de descanso en medio de su lucha. "Gracias a todos, mis amores, por sus hermosos mensajes, y a mi doctor y enfermeras"termina Vaitiare, que no se ha olvidado de sonreír en ningún momento de estos tres meses.