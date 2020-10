15 oct 2020

No hay confirmación oficial por ninguna de las dos partes máximas implicadas, pero lo cierto es que en la prensa estadounidense ya se habla de un romance incipiente entre Bella Hadid y Duke Nicholson. Incluso, fechan el inicio en hace un mes. Y, a pesar de que no se han pronunciado para confirmarlo, la curiosidad por saber quién es él no se ha hecho esperar.

Efectivamente, el apellido indica que está emparentado con una de las estrellas míticas de Hollywood, Jack Nicholson. Concretamente, es su nieto. De hecho, se nota que por sus venas corre la misma sangre y, a pesar de que ha hecho sus pinitos sobre la pasarela (lo que le permitiría empatizar de una mejor manera con Bella), sus intenciones pasan por dedicarse al cine. Ya le pudimos ver en la cinta de terror 'Nosotros' y tiene pendiente de estreno 'Dreamland', un 'thriller'.

Esta será su primera aparición en la gran pantalla desde que su rostro se hiciera reconocible gracias a una de sus grandes amigas: Lana del Rey. Sí, tienen una estrecha relación de amistad íntima que llevó a que la cantante le convirtiera en protagonista de la portada de su disco 'Norman Fucking Rockwell'.

Esta es la portada del disco en el que Lana le hizo coprotagonista. pinit

Los rumores de relación surgían desde Page Six, donde explicaban que hace unos días se les vio pasando unos días en Nueva York. Una escapada romántica con la que estarían tratando de estabilizar los cimientos de esa historia que acabaría de empezar. Él tenía que acudir a la ciudad por trabajo y aprovecharon para celebrar juntos el cumpleaños de la modelo.

Lo cierto es que estas informaciones llegan unos meses después de que se hablara, el pasado verano, de una posible reconciliación entre Hadid y The Weeknd, con quien había puesto punto y final en agosto de 2019. Pero parece que no. Que está lanzada a emprender una nueva aventura con otro hombre a su lado, discreto como ella le gusta, como protagonista.