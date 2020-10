22 oct 2020

El 9 de junio, el cantante Pau Donés falleció a causa de un cáncer colon que llevaba cinco años padeciendo. Lejos de ocultarlo, el líder de Jarabe de Palo hizo bandera de su enfermedad y la usó para reivindicar la vitalidad y el optimismo. 20 días antes de morir llamó a su amigo Jordi Évole desde el hospital, y le dijo: “Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa del Valle de Arán. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras”. Esa entrevista, que mantuvieron 15 días antes de la muerte del cantante, se ha convertido Eso que tú me das, un documental sobre su vida, su muerte y la serenidad ante lo inevitable. Más de 150.000 personas han ido a verlo ya, convirtiéndolo en el documental español más visto en cines en la última década. Y no nos extraña: es un taquillazo que nos habla del cariño que sigue despertando entre el público el autor de temas icónicos como La flaca, Depende o la que da título al documental, Eso que tú me das.

Pau Donés irrumpió en la escena musical en 1997, con una canción del verano que aseguraba que 'por un beso de la Flaca yo daría lo que fuera'. Pero lejos de quedarse en icono musical juvenil, logró hacerse con el cariño del público y convertirse en un habitual de nuestra banda sonora vital.

El cariño se convirtió en admiración cuando reveló, en 2015, que padecía un cáncer de colon, enfermedad que le hizo marcar una pausa en su carrera para poder disfrutar de la adolescencia de su hija Sara. Y todo eso ha hecho que la entrevista que concedió a Jordi Évole, en su casa del Vall d’Arán, convertida en documental para pantalla grande, se haya convertido en trending topic entre sus fans (e incluso entre los que no lo eran). Casi un mes después de su estreno, aún puede verse en 280 salas españolas.

Video: Jordi Évole recoge el testamento vital de Paú Donés en 'Eso que tú me das'

'Esta entrevista si se ve, se verá cuando ya no estés', le dice Jordi Évole al cantante al principio de la cinta. Y, efectivamente, en Eso que tú me das, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, sobrevuela el fantasma de la posteridad. Donés habla con serenidad de su vida y de su muerte, que ya sabía inminente, en un valiente ejercicio de introspección y normalización de esa última etapa de su enfermedad.

Hay otra razón más para acercarse a los cines a ver Eso que tú me das: el documental tiene fines solidarios. Los productores destinarán su parte delos beneficios al Vall d'Hebron Oncology Institute, que trató al cantante durante su enfermedad y que investiga el tipo de cáncer que padecía.