1 nov 2020

La vida de Dani Rovira ha dado un giro de 360º en tan solo unos meses. En pleno confinamiento anunció que su lucha contra el cáncer de linfoma había comenzado, y seis meses después compartió que lo había superado. Lo mejor de todo es que en cada revisión, sigue recibiendo buenas noticias: "Pues esta cosa abstracta que veis, soy yo. Y los médicos ven aquí que, en mi primera revisión de los tres meses estoy sano como una pera. Y eso es una alegría. Y os lo comparto. No todo van a ser malas noticias...".

Rovira tiene muy claro que piensa celebrar todos y cada uno de los días en los que siga viviendo, y qué mejor que hacerlo, además, cumpliendo años. El humorista ha compartido un mensaje de lo más emotivo para celebrar su 40 cumpleaños, el primero desde que le diagnosticaron la enfermedad.

"En unas horas podré decir que sobreviví a los 40", comenzaba escribiendo horas antes de su cumpleaños. "Pasaré esta noche de Halloween y día de cumpleaños con personas que quiero, pero no con todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba".

La superación del cáncer le ha hecho, sin duda, apreciar de nuevo las pequeñas cosas y seguir adelante con más fuerza: "Toda la vida por delante. Y enamorado de todas las muescas, anhelos, colores, arrugas, amores, canciones, personas, sabores, paisajes, olores y cicatrices que se han ido adhiriendo a mi cuerpo, como una segunda piel. Pero quiero mas. No me conformo. Lo mejor está por venir. Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad. No la pienso desaprovechar".

También ha aprovechado para dar las gracias a todas las personas que le han acompañado en el camino y no ha dudado en enviarnos un mensaje de lo más inspiracional: "Sed felices y aprovechad cada grieta de felicidad que la vida os vaya regalando".