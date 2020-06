9 jun 2020

Compartir en google plus

Tan solo un par de semanas después de su reaparición con ese videoclip en el que hacía a su hija, Sara, protagonista del mismo, Pau Donés ha fallecido. Tras cinco años de lucha contra el cáncer de colon, el cantante nos ha dejado, tal y como se han encargado de comunicar desde la cuenta oficial del grupo del que era vocalista desde hace dos décadas, Jarabe de Palo.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Las de los anónimos, porque arrastraba cariño allá por donde pasaba, pero también la de muchos rostros famosos que han querido unirse a ese último adiós virtual a un músico que marcó una época gracias a 'La Flaca'.

Una de las primeras en manifestarse tras la pérdida de Donés, usando la misma foto que sus compañeros de Jarabe de Palo, era Soraya Arnelas: "Gracias por tu música Pau. Descansa en paz. No te vamos a olvidar".

Especialmente emotiva era la de Dani Rovira: "Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau".

"Un ejemplo de lucha y superación q siempre recordaremos y quedará en nuestros corazones ... Descansa en paz compañero", eran las palabras de Malú junto a una imagen en la que Donés lleva la palabra amor pintada en sus dedos.

En Twitter encontramos el sentido mensaje de Alejandro Sanz, que ha conmovido en la red: "Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo".

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 9, 2020

Mucho más escueta, y acompañando sus palabras con un corazón negro, era la italiana Laura Pausini. Porque la marcha de Donés ha supuesto una sacudida muy fuerte para el mundo de la música a nivel mundial.

"Querido Pau, qué tristeza saber que te has ido. Siempre fuiste tan cariñoso conmigo y no soltabas la sonrisa jamás. Feliz viaje", se despedía Pablo Alborán, recordando lo que le ha ayudado en su carrera musical y mostrándole en una foto que habla de libertad.