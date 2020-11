1 nov 2020

El último debate de 'La isla de las tentaciones' supone el pistoletazo de salida para la carrera más importante que han de correr las concursantes del 'reality' del amor. Sí, veremos el penúltimo enfrentamiento entre Melyssa Pinto y Tom Brusse, un cara a cara con llantos por parte de ambos. Y no hay que ser Einstein para adivinar que se resolverá con una nueva victoria moral y mediática de la catalana, la estrella más brillante de esta segunda 'camada' de concursantes tentados. Sin embargo, el momento más importante y delicado de las concursantes empieza justamente ahora: sin el paraguas protector del exitoso programa, las chicas tendrán que poner toda su carne en el asador para continuar en televisión y seguir amortizando su popularidad. Las armas que cada una decida jugar decidirán, probablemente, su destino dentro del planeta Mediaset.

Melyssa Pinto es la gran vencedora de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', y con justicia: fue la que más sufrió y se expuso. Sus momentos tragicómicos podrían haberla convertido en un meme, pero la concursante ha tenido la inteligencia de darle la vuelta y llenar de dignidad lo que era patético. Es la única que supera el millón de seguidores en Instagram, una cotización que le permite cobrar alrededor de 2.000 euros por post patrocinado. Además, ya ha realizado bolos (apariciones en discotecas y restaurantes) con otras compañeras (por alrededor de 700 euros), exclusivas y apariciones en otros programas de la cadena, donde ha demostrado que puede funcionar en un plató. Pese a que es muy joven, se expresa con una seguridad y una claridad que no tienen otras compañeras.

La estrategia de Melyssa ha sido inteligentísima. No solo han subido de nivel estético sus publicaciones en Instagram y ha pulido la sobrecarga de posado sexy, sino que sus declaraciones han ido construyendo una historia de superación intachable: hija de una familia muy humilde, ha confesado que tuvo que trabajar de empleada doméstica para pagarse la carrera de diseño de moda. Si imagen no puede ser más blanca. Todo lo contrario de lo que le sucede a Tom Brusse y Sandra Pica, la 'tentadora' a la que no pudo resistirse. La filtración sobre sus intentos de negociar montajes con las revistas y el juego sucio de Brusse en los debates (ha insinuado que Mayka y Melodie participan en fiestas de lujo privadas previo pago) les convierte en flor de un día para la cadena. Aún así, el descaro del francés y el morbo de la pareja les ha abierto la puerta del nuevo 'reality show' de Telecinco: 'La casa fuerte'.

Melodie y Mayka ya ejercen de las chicas sexy de 'La isla de las tentaciones'. pinit

Melodie Peñalver estuvo a punto de llevarse de calle el 'reality', pero las desavenencias con su ex, Cristian, y los vídeos de los vecinos la han degradado de 'royal queen' a 'basic bitch'. Se esfumaron sus sabios consejos y aparecieron unas maneras desabridas que han puesto bajo sospecha toda su estancia en la isla de las tentaciones. Aún así, tiene más de 750.000 seguidores en Instagram y ya ha comenzado a hacer caja como reclamo sexy de algunas marcas, muchas veces acompañada de Mayka. Está claro que se va a estancar en este papel y queda en suspenso su posible carrera televisiva: ha repetido en algunas discusiones que no tiene intención de ser una famosa de Telecinco. Quizá prefiera dedicarse a su carrera de influencer, pero comprobará que sin la televisión no es tan sustanciosa, como bien le recuerdan a Anabel Pantoja cada vez que amenaza con abandonar 'Sálvame'.

Melodie fue una de las primeras concursantes de 'La isla de las tentaciones' en pasar por la clínica estética para ofrecer su mejor cara durante las galas del programa. Además de remozar labios y pómulos, se colocó los famosísimos hilos tensores que logran la mirada gatuna de moda. En realidad, todas las concursantes han cambiado de cara aprovechando su paso por televisión: incluso Lester, el ex de Marta Peñate, ha pasado por una rinoplastia para 'arreglar' su nariz protagonista. Sin embargo, el cambio más espectacular es el de Mayka Rivera, un proceso que comenzó antes de entrar en el programa y que ha culminado estos días. En el perfil de su ex, el DJ Pablo Moya, podemos ver fotos de 2018 en las que se percibe perfectamente la metamorfosis de su look: nuevo pelo, labios, perfilado de cejas y pómulos.

Mayka confesó que poco antes de la grabación de 'La isla de las tentaciones' se sometió a un aumento de pecho, síntoma inequívoco de que la concursante era consciente de la oportunidad que suponía salir en televisión con sus encantos maximizados. De hecho, la rubia ya ha jugado una carta fuerte para convertirse en proveedora de contenidos para los espacios de Mediaset: su romance con Toni Spina, ex de Makoke, ex de Kiko Matamoros. No cabe duda de que la cámara la quiere, pero tiene en su contra un discurso poco articulado en forma y contenido. Tendría que pulirse muchísimo para soportar la carga performativa que demandan de sus jóvenes estrellas los programas de Mediaset.

Quien sí posee discurso, quizá demasiado, es Marta Peñate, la concursante más polémica de la edición. Su sed de foco la llevó a protagonizar unos excesos interpretativos que le han pasado factura. Y ahora que está fuera y accede a otros platós de la cadena, continúa sirviendo unas explicaciones contradictorias y poco claras que no le auguran demasiado futuro en la cadena. Tiene, además, menos seguidores en Instagram que sus compañeras (291.000 frente a los 438.000 de Mayka), aunque también ha mutado su rostro de cara a una posible microcarrera en televisión. Sus fans dicen que ahora se parece a Mulán, la heroína de Disney que derrotó a los hunos para defender al emperador chino. Marta probablemente no llegue tan lejos.