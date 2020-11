10 nov 2020

El 13 de mayo a Ana Obregónse le partía la vida en mil pedazos. Su hijo, Álex Lequio, fallecía. Perdía esa batalla contra el cáncer al que llevaba dos años haciendo frente. Desde entonces, Ana se ha limitado a lanzar mensajes de desahogo y recuerdo en sus redes sociales. Y las pocas imágenes que hemos visto de ella tratando de recuperar una mínima rutina, eran las del dolor de quien ha perdido lo más importante que tenía.

Pero Ana está lista para volver. Nada será como antes, pero este 31 de diciembre se pondrá delante de las cámaras, apoyada por Anne Igartiburu, y juntas darán las Campanadas. Esas con las que despediremos el año que será recordado por la pandemia del coronavirus, pero que para ella ha sido aún más cruel al arrebatarle la vida de Álex.

De esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido"

Ha sido TVE quien ha dado la noticia con una nota de prensa en la que recoge las palabras de Obregón con esas sensaciones que le recorren el cuerpo al saber que está preparada para dar el paso de volver ante las cámaras y los focos: "Retransmitir las Campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor".

"Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial. No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores", dice Anne en esas líneas en las que añade que, hacerlo al lado de Ana, le dará aún más importancia.

Ambas han dado ya las Campanadas para el ente público, pero es la primera vez que la cadena cuenta con dos mujeres para esta tarea. Ramón García, acompañante de ellas en más de una ocasión y gran amigo de una y otra, seguro que saca su capa del armario para, desde casa, mandarles toda su fuerza.