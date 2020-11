17 nov 2020

A Diana de Gales y Camilla Parker Bowles la enemistad se les presuponía (y así nos lo está mostrando la cuarta temporada de The Crown, además de deleitarnos con una inmensa Margaret Thatcher encarnada por Gillian Anderson). Lo que pocos recuerdan o saben es que ambas mujeres fueron brevemente amigas a principios de los 80, cuando una joven Lady Di acababa de empezar a salir con el Príncipe Carlos sin saber que él ya estaba, en realidad, comprometido con la mujer de otro hombre.

La relación extramarital de Camilla con el Príncipe Carlos llegó hasta finales de los 70, cuando el heredero, tras algunas citas con Sarah Spencer, se fijó en su hermana pequeña Diana como futura esposa. La joven, que aún no había cumplido los 20, visitaba con frecuencia BoleyHide Manor, la residencia de campo de los Parker Bowles, en estos primeros meses de relación con Carlos.

En esas visitas durante su noviazgo, Diana, al parecer, encontró en Camilla, una mujer ya casada y 14 años mayor que ella, alguien a quien pedir consejo. Como explica Penny Junor en su libro 'The Duchess: Camilla Parker Bowles and the love affair that rocked the crown', Diana, que había trabajado en una guardería, incluso le ayudaba con sus dos hijos Tom y Laura.

Cuando Lady Di se da cuenta de que Camilla no puede ser su amiga

La foto que captura esta temprana amistad muestra a Diana y Camilla en una competición hípica en 1980. Un evento que sirvió de presentación pública del noviazgo del heredero a la corona con la pequeña de las Spencer y en la que la joven estaba muy nerviosa ante las cámaras. Ahí estaba Camilla, veterana en esto de atraer la atención mediática, apoyándola y dándole conversación.

Esta buena relación se mantuvo incluso cuando Carlos anunció su compromiso y Diana se mudó a Clarence House. Camilla la invitó a almorzar, según contaba Andrew Morton en su libro Diana: Her true story en 1992. Pero pronto la futura esposa empezó a sospechar que su prometido y aquella mujer eran más que amigos. Durante su noviazgo y hasta en su luna de miel, Lady Di descubriría regalos y detalles que le hicieron comprender lo difícil que iba a ser su matrimonio a tres.

Si bien Parker Bowles empezó a evitar los actos públicos a los que acudía la pareja, Diana y ella coincidirían alguna vez más. Quizá la última, a finales de los 80, fue en una fiesta de cumpleaños a la que la princesa de Gales acudió por sorpresa para toparse con Carlos y su amante. Allí, al parecer le espetó a esta última: "Quiero a mi marido". Un deseo que, por muy princesa que fuera, nunca se iba a hacer realidad.