26 nov 2020

Se fue. Diego Armando Maradonamurió este 25 de noviembre como consecuencia de una parada cardiorespiratoria y después de una vida llena de excesos y de amoríos que le llevaron, incluso, a una relación con la cantante de Pimpinela. El Diego falleció en su casa de Tigre. Sin que hayan trascendido más detalles allá de que, en los últimos días, estaba ansioso y quería ir a un entrenamiento de Gimnasia de la Plata, el equipo al que dirigía. El último de una carrera en las canchas y en los banquillos que ya es leyenda, y que deja un buen puñado de incógnitas sobre su herencia.

Por supuesto, desde que se conociera la noticia, a media tarde de la hora española, las redes sociales se convertían en un altar virtual improvisado para rendirle homenaje. El que se merecía como el futbolista que fue. Como el que siempre será. Recogemos algunas de esas reacciones de nuestros famosos. Sería imposible plasmar todas, por lo que fue y seguirá siempre siendo en la historia.

"Mis recuerdos con Diego son inolvidables, entrevistas en televisión en Argentina, cantando con Plácido Domingo el tango Caminito en el estadio del Barcelona y sobre todo el cariño y la admiración que tenía por él. Sé que tienes preparado un campo de fútbol en el cielo y seguro que estás formando un equipo imbatible, el equipo con el que vamos a seguir soñando todos. Descansa en paz", son las palabras con las que Julio Iglesias acompaña una foto en blanco y negro cogiendo por el hombro a su buen amigo.

"Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe", eran las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en su cuenta de Twitter.

Antonio Banderas le dedicaba unas sentidas palabras junto a una de esas fotos en las que demostraba que nadie era tan feliz con una pelota como él: "Tristeza por la muerte de quien tuvo la suerte de hacer disfrutar a millones de personas en todo el planeta haciendo algo tan simple como jugar al fútbol. Mi pésame a familiares, amigos y aficionados de todo el mundo. DEP Diego Armando".

Por sorprendente que pueda parecer, Joaquín Cortés desvelaba la relación que les unía, rescatando algunas imágenes de su álbum personal. "Poca gente lo sabe pero junto a este hombre Diego Armando Maradona, para mi 'Dieguito' viví algunos de los momentos más increibles y emocionantes de toda mi vida. Y siempre siempre estará en mi corazón. Cuando di uno de mis primeros conciertos en Buenos Aires, este hombre vino a verme. Cuando el concierto acabó, en el saludo final, Diego se subió al escenario, se puso una flor en la boca y se arrodilló ante mi. Yo me quedé en shock y el teatro casi se cae con la ovación del público", comienza un emotivo y largo texto, para que entendamos su dolor.

Fonsi Nieto también sacaba a la luz una foto al lado del mejor de todos los tiempos, escribiendo junto a ella: "Descansa en paz d10s Maradona". Escueto, paro más que significativo para demostrar lo que fue para varias generaciones de fanáticos y amantes del fútbol.

Hasta Blanca Romero rescataba una foto de la etapa del Diego en el Barcelona, y recogiendo un fragmento de su biografía, 'Yo soy El Diego': "Yo hice lo que pude. Creo que tan mal no me fue. Sé que no soy nadie para cambiar el mundo, pero no voy a dejar que entre nadie en el mío a digitarlo, a manejarme. Nadie me hará creer, nunca, que mis errores con la droga o con los negocios, cambiaron mis sentimientos. Soy el mismo de siempre. Soy yo, Maradona. Yo soy El Diego".

"Decía que para él jugar al fútbol era como acariciar el cielo con las manos... Normal, era y será siempre la mano de Dios, el fútbol...", es el mensaje que deja India Martínez, dando muestra de la grandeza de Maradona, de hasta donde era capaz de llegar.