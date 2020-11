29 nov 2020

Esta misma semana, Lydia Bosch, una de las actrices más reconocidas de nuestro país, anunciaba a través de su cuenta personal de Instagram que padecía cáncer de piel. La actriz, que siempre ha hecho eco de su alegría y positivismo, lo hacía con un escrito el mismo día de su cumpleaños en el que pedía, sobre todo, calma ante la noticia. Hoy, han salido a la luz las primeras imágenes de Lydia tras anunciar este hecho.

Lydia Bosch aparece por primera vez tras anunciar que tiene cáncer de piel.

Lydia ha sorprendido a todos al mostrar las lesiones en su rostro que días antes explicó que eran causa de este cáncer. La actriz se decantó por cubrir el carcinoma con un apósito en la barbilla. Aun así, ella quiso calmar a sus seguidores diciendo: "No es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma".

La propia actriz desvelaba en su cuenta personal de Instagram el posible causante del cáncer. "El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto", escribía Lydia.

Aun así, y tras la gravedad del asunto, Lydia ha decido tomarse esto con mucha filosofía y ha prometido cuidarse todo lo posible. "Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartire por aquí mis avances y descubrimientos", sentenciaba la actriz en su publicación en la que pedía que todo el mundo fuese consciente de la importancia de cuidarse la piel.