30 nov 2020

Desde el pasado miércoles, la muerte de Diego Armando Maradona lo ha inundado todo. Las polémicas en torno a su fallecimiento han estado a la altura de una vida marcada por las turbulencias y los baches. Incluso, en la relación con sus dos hijas mayores, Dalma y Giannina. De ellas se ha hablado mucho. De esta última, en unos audios que circulan por WhatsApp en los que parece ser una de las instigadoras de esa paliza que se le propinó al empleado de la funeraria que se realizó un selfie con el cadáver del 10.

De la mayor de ellas, Dalma, por dos momentos muy emotivos. Este domingo, Boca Juniors, el equipo argentino que mayor fama le dio, le rendía varios homenajes en su estadio, la mítica Bombonera. Uno de ellos, dedicarle su primer gol dirigiéndose al palco donde se encontraba su hija. Dalma no pudo evitar la emoción y se salió para poder llorar a gusto, sin estar enfocada por todas las cámaras.

Dalma Maradona rota en el palco de su padre en La Bombonera durante el homenaje que le rindieron los jugadores de Boca a Diego. pinit

Un par de días antes, demostrando que las diferencias que pudiera haber tenido con su padre en el pasado eran eso, pasado, le dedicaba unas tiernas palabras, cargadas de sentimiento, junto a una imagen rescatada de su álbum más personal. Lo hacía en Instagram, donde comenzaba: "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo!"

"Ya te extraño pa. Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos. Como me pediste siempre, voy a cuidar de la 'jabru' y tu pompón preferido, ¡PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN!", dice con el desgarro de quien acaba de perder a alguien esencial en su vida.

"Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida. Estoy destruida, pero voy a salir adelante. Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando 'Y COMO ES ÉL' para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos", recuerda esos momentos musicales al lado del exfutbolista.

Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos..."

"¡Te amo papá! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...", explica cómo su hija tenía una debilidad especial por su abuelo materno.

Y termina: "Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... ¡Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! ¡La vida es un ratito ,así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto. ¡Te amo para siempre!".