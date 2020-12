11 dic 2020

Ha sido un año para olvidar, sobre todo para las familias que han perdido seres queridos por culpa del coronavirus. La covid-19 va a monopolizar la memoria del 2020, por eso queremos recordar a tres mujeres increíbles y estrellas pop que nos han reconciliado con la humanidad y hasta con nosotras mismas. Las tres podrían dedicarse a vivir plácidamente su fama e influencia y, sin embargo, han decidido jugarse el tipo y la reputación para luchar contra algunas de las injusticias más flagrantes de nuestra sociedad. Por ejemplo, la destrucción de los ecosistemas que está provocando el cambio climático. Una magnífica Jane Fonda (82 años) demostró que sigue tan guerrera como cuando se manifestaba contra la guerra del Vietnam en los 70. Entonces clamaba por la paz. Hoy lo hace por el planeta.

Imposible hacer memoria del 2020 sin traer a colación las imágenes de una espectacular Jane Fonda, ataviada con su icónico abrigo rojo para protestar contra el cambio climático en Washington. Lidera su propio movimiento, 'Fire Drill Fridays', inspirado en Greta Thunberg, y por organizar una serie de manifestaciones no autorizadas en la capital estadounidense fue detenida tres veces. "Greta ha dicho que tenemos que actuar como si la casa se estuviera quemando", dijo la actriz a la prensa. "Llamaré estas protestas el 'simulacro de incendio de los viernes'. Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege. Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan".

Nuestra segunda heroína está absolutamente comprometida contra el sufrimiento animal. Tanto, que desde 2016 trabajó denodadamente para liberar a un elefante de una trágica vida de soledad, maltrato y encierro. Cher (72 años) contrató a todo un equipo legal para liberar al elefante Kaavan (35 años) de su prisión en el zoo de Islamabad (Pakistán), donde sufrió todo tipo de torturas. Estaba totalmente solo en sus instalaciones: su compañera había muerto debido al maltrato y los técnicos que acudieron en su ayuda descubrieron que él sufría psicosis.

Habría muerto allí de no ser por las presiones que ejerció Cher para que las autoridades lo liberaran. De hecho, el pasado noviembre viajó ella misma a Pakistán para reunirse con el primer ministro, Imran Khan, y conseguir de él su permiso para llevarse a Kaavan. Lo logró, y el 30 de noviembre el elefante embarcó con destino a un santuario de elefantes en Camboya, donde ya se recupera. La cantante hizo el mismo viaje para asegurarse de que llegaba en perfectas condiciones. "Hemos contado los días y soñado con este momento durante mucho tiempo y finalmente ver a Kaavan fuera del zoo será un recuerdo que permanecerá siempre con nosotros", dijo ante la prensa.

No podemos dejar de mencionar como heroína global a la gran diva del country Dolly Parton (74 años), conocida no solo por sus canciones eternas sino por su dedicación a causas sociales. En noviembre sorprendió a todo el planeta al hacerse público que había sido una de las donantes que sufragaron la investigación del laboratorio Moderna para encontrar una vacuna contra la covid-19. En total, la cantante donó un millón de dólares, importantísimos para acelerar experimentos y pruebas y que hoy ya se esté produciendo una vacuna que alcanza un 95% de efectividad. Estas mujeres sí que son referentes, influyentes e influencers en cosas que importan.