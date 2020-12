11 dic 2020

Antes de su viaje de cooperación a Honduras de la próxima semana, el primero al extranjero de la ‘era COVID’, la Reina ha presidido junto al Rey Felipe y sus hijas una reunión con el Patronato de la Fundación Princesa de Girona, que este año se han suspendido por la pandemia. Un acto en el Palacio de El Pardo en el que doña Letizia ha vuelto a repetir look, pero en el que lo que más ha llamado nuestra atención ha sido un pequeño detalle (y esta vez no es su mascarilla): ¿por qué ella nunca usa medias, pero la Princesa Leonor y la Infanta Sofía sí?





Hace tiempo que fichamos el truco de la Reina (que funciona a las mil maravillas) para presumir de piernas perfectas, estilizadas y bronceadas los 365 días del año, haga sol o nieve, sea agosto o diciembre, y que no es otro que este maquillaje corporal suave que te descubrimos aquí. No son pocas las voces que se levantan contra doña Letizia por ir “así de fresca” en invierno pero, seamos sinceras, las medias finas no quitan el frío.

Tengo que reconocer que, como la Reina, tengo mi particular batalla contra las medias transparentes. No digamos ya lo que me provocan los panties de cristal, con esos destellos cegadores que dejaron de llevarse el mismo día que se inventaron. No favorecen las piernas, ni mucho menos “abrigan”. Entonces, ¿para qué sirven y por qué se empeña en que las usen sus hijas?

Tanto Leonor como Sofía suelen aparecer con este tipo de medias medió brillantes, medio blanquecinas cuando llevan vestido en invierno. Así lo vimos en los Premios Princesa de Asturias y así lo hemos vuelto a ver en esta reunión con el Patronato de la FPdG, haciendo que casi no prestáramos atención a sus vestidos de gasa estampados y por encima de la rodilla, dos modelos acordes a su edad que han combinado ambas con zapatos negros de Pretty Ballerinas: Leonor, unos salones kitten heels de 3 centímetros, y Sofía unos loafers de punta afilada. El efecto de las medias, en todo caso, desmerece el resto del conjunto y les suman años de forma innecesaria.

La Reina, por su parte, ha continuado con su estrategia de reciclaje, y ha recuperado su falda midi negra con maxi flores de Carolina Herrera, un modelo que estrenó en Sevilla el año pasado combinada (con poco acierto) con su capa de Zara y que esta vez, en cambio, ha resuelto mucho mejor luciéndola con un sencillo suéter rojo que, eso sí, insinuaba su sujetador más de la cuenta a la luz de los flashes.