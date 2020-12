3 dic 2020

Tenemos que reconocer que este año estamos absolutamente obsesionadas con los abrigos. Da igual su estilo o su precio, son, sin duda, nuestra prenda estrella de la temporada y parece que también la de la Reina Letizia, que en la inauguración de la exposición "Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II" en el Palacio Real ha recuperado uno de los más bonitos que guarda en su armario desde el pasado invierno: un diseño de Carolina Herrera que se ha convertido en el protagonista insdiscutible del look y que nos ha hecho dejar en un quinto plano el resto de prendas que lo formaban.

Video resumen de la inauguración por parte de la Reina de la exposición “Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II”, en el marco del V Centenario de la muerte de Rafael Sanzio de Urbino. @PatrimNacional@CulturaGobhttps://t.co/aI9aI2Z2aLpic.twitter.com/IgWwSyO9f7 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 3, 2020

Con el cuerpo muy entallado y silueta evasé de inspiración 'new look', la Reina estrenó este abrigo negro de Carolina Herrera con detalle de doble botonadura joya en forma de perlones en el talle en la Cumbre del Clima que se celebró hace justo un año el pasado 3 de diciembre en Madrid. Y esta vez, como entonces, el peso del abrigo en el look ha sido tan imponente, que no necesitábamos saber qué vestido escondía debajo. Entonces, un imponente vestido de Hugo Boss que horas después nos dejaba boquiabiertas en los Premios Mariano de Cavia; hoy, por el detalle del bajo que se deja entrever, podría ser el vestido azul petróleo de Bottega Veneta que lució por primera vez en Galicia hace un par de años, y desde entonces ha amortizado en diferentes ocasiones.

La Reina preside la inauguración de la exposición “Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II”, en el marco del V Centenario de la muerte de Rafael Sanzio de Urbino. https://t.co/aI9aI2Z2aLpic.twitter.com/AQURFwngFK — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 3, 2020

Combinado con sus salones de Manolo Blahnik, el abrigo de Carolina Herrera ya no está a la venta, así que no hemos tenido más remedio que buscar alternativas más baratas en Zara (en su nueva colección edición limitada están los más bonitos del 'low cost') para intentar copiar el look de la Reina y conseguir que un abrigo negro sea el absoluto protagonista de nuestro look.