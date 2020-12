18 dic 2020

Compartir en google plus

Después del viaje de cooperación relámpago a Honduras, donde hemos visto a la Reina convertida en una 'chaleco rojo' más de la comitiva humanitaria, doña Letizia cierra su agenda semanal inaugurando el monumento en honor a los sanitarios fallecidos por la Covid-19. Y para este acto al aire libre en un Madrid que ha amanecido frío y nublado, la Reina ha apostado por un look de inspiración 'working girl' en el que el protagonista absoluto ha sido el abrigo... y la mascarilla.

La Reina, que ha elegido el azul marino para su 'total look', ha recuperado un abrigo tipo batín con cinturón y solapas rematado con cuello de pelo desmontable de Hugo Boss, un diseño que estrenó en el invierno de 2018 y que no ha vuelto a usar mucho más. En este caso, doña Letizia lo ha superpuesto a sus pantalones de raya diplomática y ha añadido el toque de comodidad a este look de inspiración 'masculina' con sus zapatos bluchers de charol navy.

Tenemos que reconocer que este look de doña Letizia no está, ni mucho menos, entre nuestros favoritos de la temporada, pero sí que nos da una pista de estilo: el abrigo con cuello de piel es un 'must' de este invierno, porque además de nuestra Reina, también lo ha lucido estos días Tamara Falcó, con un diseño muy similar en color piedra de Pedro del Hierro.

Eso sí, si hay algo que ha llamado nuestra atención ha sido la mascarilla de la Reina, que ha cambiado la quirúrgica que acostumbraba por una FFP2 con el logo del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y el escudo de España.