15 dic 2020

Si hay alguien que sabe acertar con su estilo y adaptar sus looks a cada situación, esa es nuestra Reina, que es capaz de deslumbrar con el mejor vestido de fiesta, inspirarnos con sus looks 'working girl', adaptar las tendencias de temporada a su 'street style' y, por supuesto, ponerse el 'uniforme de trabajo' cuando toca. Por eso, a su llegada a Honduras, doña Letizia ya bajó del avión con ropa de faena para comenzar las labores humanitarias que le han llevado a cruzar el charco durante dos días.

La Reina, en Honduras para trasladar la solidaridad del pueblo español y hacer entrega de ayuda humanitaria a la población afectada por las recientes inundaciones. https://t.co/UAOLVMyQWApic.twitter.com/OdDwg0Yn2y — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 14, 2020

Alrededor de las 10 de la noche, hora española (mediodía en Centroamérica), aterrizaba doña Letizia en Honduras acompañada de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno. Durante dos jornadas maratonianas, la Reina apoyará las labores humanitarias que se realizan en el país tras el paso de la tormenta Eta y el huracán Iota, y por eso, en su look no había cabida para nada que no fuera la comodidad para realizar estas tareas. De hecho, es prácticamente el mismo estilismo con el que doña Letizia llegó convertida en una 'chaleco rojo' más el año pasado a Mozambique.

Eso sí, se puede ir cómoda y, de paso, marcar algo de estilo... Y así lo ha hecho la Reina, que ha vuelto a apostar por sus botas de cordones de Panama Jack, un diseño en color marrón y un ligero tacón que tuvo su momento de gloria a finales de los '90 (sí, eso fue hace más de 20 años) y que esta temporada vive su segunda edad dorada gracias a que se llevan las botas rudas, como las de suela track y las de estilo montañero.

Doña Letizia llevaba además bajo su chaleco rojo de cooperante una sencilla camisa blanca de corte masculino de Massimo Dutti y unos pantalones pitillo color beige. Como detalle, esta vez la Reina ha dejado su mascarilla quirúrgica en casa y se ha puesto una FFP2 'corporativa' de la Agencia de Cooperación Española.