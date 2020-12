22 dic 2020

Se han dicho tantas cosas sobre Enrique Ponce y Paloma Cuevas desde que, el pasado mes de julio, se conociera su separación... Y tantas que no eran verdad y ante las que han tenido que salir al paso... Una de las últimas, que la pareja estaba tratando de reconciliarse, algo que la empresaria se encargo de desmentir de manera tajante con una escuetas declaraciones a la revista 'Hola'.

Hace un par de días, se conocía que el aún matrimonio (seguimos a la espera de que se alcance ese acuerdo económico y que él firme, de una vez por todas, los documentos del divorcio) iba a pasar la Nochebuena y la Navidad junto. A fin de cuentas, tienen dos personas en común que bien merecen esa cordialidad y el cariño gestado a lo largo de un cuarto de siglo.

Sin embargo, casi de manera paralela a la salida de esa información, se comenzaba a rumorear en los mentideros de la prensa del corazón de una posible ilusión sentimental para ella. Estaría en todo su derecho. Como lo está Enrique de seguir disfrutando de su amor junto a Ana Soria. Ambos han decidido terminar su relación y pueden rehacer su vida como mejor les parezca.

Sin embargo, parece que a Paloma todavía no le ha llegado el momento. Al menos, así lo asegura el entorno cercano a Cuevas, que ha concedido una explicación breve a la revista 'Semana': "Ella a sus amigos nos lo ha negado. Nos dice que no está para eso, que ella está ahora en otras cosas. No sé si querrá mantenerlo en secreto por algo en concreto o es que no hay nadie en su vida".

Si es una u otra cosa, solo ella lo sabe. De momento, en sus redes sociales no hay ni la menor de las pistas. Tan solo imágenes que demuestran la tranquilidad con la que afronta esta etapa de su vida y agradecimientos a todas esas personas que están sabiendo estar a su lado para pasar este trago amargo de una manera más serena.