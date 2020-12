30 dic 2020

Al borde de la muerte. Así es como ha estado Aramis Fuster, que era hallada inconsciente tras sufrir un coma diabético. La bruja, que este 31 de diciembre celebrará su 70 cumpleaños, explicaba a 'Socialité' cómo ha llegado a temer por su vida y cómo, en estos momentos, está luchando por recuperarse de las secuelas que le ha dejado este percance de salud

"Sientes que dejas de sentir. No sé el tiempo que estuve inconsciente y gracias a un amigo que me ha salvado la vida... No lo voy a olvidar", comenzaba ese relato desgarrador en el que daba detalles de cómo se encuentra días después de que esa persona se la encontrara: "Estoy muy confusa y tengo un dolor de cabeza muy fuerte". Aramis explica que se siente débil y vulnerable. Como nunca. Y eso que la salud le ha dado más de un disgusto en estos años en los que la soledad se ha hecho presa de su día a día.

Siento que mi vida está llegando a su fin"

"La vida es corta y quiero que sepan que el último aliento de mi vida será pensamiento en ellos. Siento que mi vida está llegando a su fin y cuando sea yo no me voy a oponer", reconocía con un poso de tristeza ante las cámaras del espacio de que presenta María Patiño en una reaparición televisiva que no es la que le hubiese gustado hacer a ella.

Porque Aramis lleva un par de años alejada de los focos, desde que participó en la casa de 'GH VIP'. Allí dio mucho juego: desde su atrevimiento a mostrar sus vergüenzas hasta el relato de esas intimidades sobre una vida que no ha sido sencilla y en la que se ha sobrepuesto a cuantos obstáculos ha tenido delante. El último, ese coma que casi nos hace quedarnos sin uno de los rostros más carismáticos de la pequeña pantalla de los años 90.