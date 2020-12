30 dic 2020

'Así es la novia española de Alec Baldwin'. Ese fue el titular más repetido cuando el actor sintió el flechazo por Hilaria Thomas, una mujer a la que le pirraba el flamenco y que, según hemos creído hasta este momento, tenía raíces mallorquinas. Pero no. El cuento ha cambiado mucho. Llevamos casi una década creyendo que es nuestra compatriota o, al menos, que tenía algún vínculo de sangre con este país. Y, repetimos: no es así. Vino al mundo en Boston y es norteamericana por los cuatro costados.

¿Lo mejor? Lo ha confesado ella misma. Todo porque sus compañeros se encargaban de desmontar su historia falsa y a ella no le ha quedado más remedio que, por la misma vía, contar toda la verdad y nada más que la verdad... "He visto charlas en línea cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio, y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes"; comenzaba Hilaria.

"Sí, soy una chica blanca. Soy una chica blanca. Dejemos muy claro que Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente, soy una mezcla de muchas, muchas, muchas cosas. Culturalmente, crecí con dos culturas, así que es realmente tan simple como eso", continúa la mujer de Alec, que no está dispuesta a renunciar a sus sentimientos.

"Sí, soy un tipo diferente de bostoniana, pero eso es lo que soy, y no puedes cambiar tu origen, ni yo querría hacerlo, estoy muy muy orgullosa de lo que soy", remata sin ocultar que no le ha hecho ni pizca de gracia que haya quien ha tratado de hacerle pasar por una mentirosa, porque piensa que, en todo momento, ha sido sincera. Al menos, con lo que se le pasa por su corazón.