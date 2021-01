12 ene 2021

Lo vimos por última vez junto a Blanca Suárez en Lo que escondían sus ojos, la serie sobre Sonsoles de Icaza. Una historia de amor, incesto y traición que marcó la historia de España. Y poco después le perdimos la pista.

A Rubén Cortada, el actor cubano al que la mayoría descubrimos en su papel de Faruq Ben Barek de “El Príncipe”, parecía habérselo tragado la tierra. Ni apariciones públicas, ni trabajos en televisión, nada. Solo una fotografía, publicada el 22 de diciembre de 2016, en su cuenta de Instagram. Pero todo ha cambiado en los últimos meses: el 3 de diciembre de 2020, el actor subía una imagen con la que consiguió no solo acaparar la atención de los medios, sino también despertar a un notable grupo de seguidores que celebraba el regreso. “I´m back” (estoy de vuelta), avisaba. Y añadía: "Pisando tierra". Y con esta foto acompañó semejante declaración de intenciones.

Desde ese momento asistimos a prácticamente una publicación diaria. Pero su vuelta no se ha limitado a un buen puñado de instantáneas, sino que ha venido acompañada de una explicación: “Estuve en Cuba -contaba en una entrevista concedida a Madmenmag-. Paré de trabajar porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años”.

Y vaya si ha vuelto, ¡y con un look renovado que no ha pasado desapercibido a nadie! Lo que no podíamos esperar era el motivo: “Eso fue por Cuba. Se me complicó mucho la vida y me dejé el pelo largo y la barba. Yo ahí estaba solo, completamente solo. La barba era una forma de camuflarme. Me fui muy abajo. Mal”.

Lo que sí ha querido dejar claro Rubén Cortada es que, “después de toda esa locura” tiene las cosas muy claras y todo vuelve a estar en su sitio (¡y hay nuevo proyecto a la vista! -aunque, de momento, es secreto). “Fue una situación complicada -remata-. Pero he regresado con mucha fuerza. I am back”.