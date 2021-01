27 ene 2021

Maestros de la costura 4 ha llegado de nuevo a Televisión Española con unos datos de audiencia flojitos, pero si todos los programas van a ser como el primero le auguramos una remontada fulgurante. ¿El motivo? Que ya hemos descubierto al personaje de la temporada: un modisto de Barcelona llamado Lluís muy conocido por sus vecinas (como él mismo confesó) cuya verborrea y actitud ante la vida nos ha dejado con la boca abierta. El momento cumbre del episodio fue (y es mucho decir porque regañó con todo el mundo, desde sus propios compañeros de equipo a Lorenzo Caprile) cuando le presentaron a Eugenia Silva y dijo sin pestañear a la mismísima Eugenia que no tenía ni idea de quién era. “¿Cómo estás, Eugenia? No te conozco. No sé quién eres, lo siento. Yo no entiendo de famosos. Yo no miro la tele”, le dijo a la cara a la modelo que hizo un ejercicio de contención interesante de ver solo comparable a Raquel Sánchez Silva intentando arreglar el desaguisado. No deja de sorprendernos que alguien que aspira a dedicarse a la moda no tenga ni idea de que está ante una top internacional y para sacarle de su error, y por si hay algún despistado más en la sala, aquí va una guía rápida de quién es Eugenia Silva y por qué todos los amantes de la moda alaban su nombre.

Eugenia Silva en 5 claves: no ha parado de trabajar como modelo desde que debutó en 1992 hasta ahora

Tenía 16 años cuando ganó el concurso Elite look of the year de la prestigiosa agencia de modelos Elite y un par de años más tarde Naty abascal la presentó a Oscar de la Renta que la convirtió en la imagen de su perfume y la llevó a Neuva Yoork, donde viviría durante 18 años.

Desde ese momento su carrera sólo tuvo un camino: hacia lo más alto. Ha sido también imagen de Carolina Herrera y ha desfilado en las mejores pasarelas del mundo para Dior, Prada, Jean Paul Gaultier… Eugenia silva nunca ha dejado de trabajar en lo más alto del glamour, incluso ahora, con 45 años, es la imagen de belleza de Armani.





Eugenia Silva en 5 claves: no es solo una socialité

Sí, es cierto, Eugenia Silva acapara una buena cantidad de páginas de las revistas del corazón por estar emparejada felizmente con el aristocrático Alfonso de Borbón (cuyo padre es primo del rey emérito) con el que tiene dos hijos: Alfonso, de seis años, y Jerónimo, de tres. Pero Lluís se equivoca al identificar plenamente a Eugenia Silva con ese perfil del papel couché.

Además de tener una carrera como modelo internacional y de haberse licenciado en Derecho (no en vano proviene de familia de juristas, su padre, Antonio Silva, fue incluso fiscal jefe de la audiencia Provincial de Toledo), Eugenia Silva es propietaria de una productora, posee una finca en la que cría cerdo ibético e incluso ha escrito un libro de estilo publicado por Planeta (y cuyo prólogo escribió Oscar de la Renta).

Además, es toda una filántropa: ha participado en actos de todo tipo de asociaciones benéficas, desde la Fundación Lucha contra el Sida a la fundación Queens Sofia Spanish Institute, de la que acaba de ser elegida miembro y que se encarga de promover la cultura de habla hispana en Estados Unidos.

Eugenia Silva en 5 claves: ha posado para los mejores fotógrafos del mundo de la moda

Mario Testino, Steven Meisel, Bruce Weber, Albert Watson… protagonizar más de 100 portadas de las revistas más prestigiosas del planeta (desde Vogue a Vanity Fair, pasando por Elle, Harper's Bazaar, Glamour...) tiene como consecuencia trabajar con los mejores fotógrafos del mundo. Los mejores.

Eugenia Silva en 5 claves: su Instagram es un refugio para los amantes del buen gusto

Otros famosos tienen cuentas de Instagram, pero la de Eugenia Silva es otro nivel. Si algún día le faltan a Lluís ideas sobre qué es el buen gusto, debería asomarse a la cuenta de Instagram de Eugenia Silva. Un ejemplo: en su feed no hay ningún desnudo en la nieve de Filomena, pero sí fotos maravillosas en las que Eugenia posa con elegancia y nos sirve de inspiración.

Eugenia Silva en 5 claves: la modelo ya ha participado en las anteriores ediciones de “Maestros de la costura”

Puede que no te acerques nunca al quiosco, que no veas las portadas de las revistas (ni siquiera las de moda), que no mires ni por curiosidad los desfiles internacionales ni la Mercedes Benz fashion Week de Madrid (adivina quién suele estar sentada en el front row, pues sí, Eugenia Silva) y que no veas programas de televisión... pero si vas a un programa como Maestros de la costura lo suyo es saber algo de Maestros de la costura, como el hecho de que Eugenia Silva ha aparecido como madrina del programa en múltiples ocasiones, incluyendo el desfile triunfal con la creación del ganador de la edición.