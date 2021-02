7 feb 2021

Los espectadores de 'El Hormiguero' se quedaban con la boca abierta cuando el pasado lunes 1 de febrero, Nuria Roca se ponía al frente del programa. Ella misma se apresuraba a desvelar el motivo de la ausencia de Pablo Motos, quien jamás hasta ese día había faltado a su puesto de trabajo. “Ha estado en contacto directo con un positivo en coronavirus y hemos preferido que se quede en casa unos días”, decía con una sonrisa en los labios, pero visiblemente nerviosa.

No era para menos. Presentar uno de los programas de más audiencia en una cadena nacional en el ‘prime time’ no es fácil, pero Nuria Roca tiene la experiencia y las tablas que sus más de 27 años en el mundo de la comunicación le han confiado. ¿Entonces? Quizá sea por el hecho de que a los ‘sustitutos’ la crítica y el público siempre les pide más. O quizá sea porque las mujeres no suelen estar al frente de ‘late shows’ (aunque por horario El Hormiguero no es considerado un ‘late show’, es este tipo de formato) ni en España ni en Estados Unidos.

Mientras que en España hemos tenido a Pepe Navarro al frente de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, a Andrés Sardá con ‘Crónicas Marcianas’, a Andreu Buenafuente con ‘Buenafuente’ y ‘Late Motiv’ o a David Broncano con ‘La Resistencia’, la única mujer en España que puede haber presumido de tener su propio ‘late night’ es la cómica Eva Hache.

Eva Hache en Noche Hache. pinit

Tras demostrar todo su potencial en otro ‘late show’ conducido por un hombre, ‘Fuentes y Cia’, de Manel Fuentes, Eva saltó de colaboradora y reportera del mismo a conducir su propio programa. ‘Noche Hache’ se emitió en Cuatro desde 2005 hasta 2008 y cabe decir que fue todo un éxito de audiencia para una cadena nacional que comenzaba sus emisiones ese mismo año. Así pues, el ejemplo de Eva demuestra que una mujer puede estar al frente de un ‘late night’ y no solo de un magazine matutino.

Porque parece haberse implantado una norma no escrita en el mundo de la comunicación por la que las mujeres (véase Ana Rosa Quintana, Susanna Griso o María Teresa Campos en su día) solo encuentran su sitio en las mañanas y los hombres en la noche. Algo que también ocurre en Estados Unidos.

Mientras que Ellen DeGeneres es la auténtica reina de la televisión matutina, son Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert o James Corden los que se llevan el gato al agua con nocturnidad y alevosía. La pregunta está clara, ¿es la industria, la crítica, el público o son las propias comunicadoras las que no quieren estar en dicha franja horaria al frente de estos programas? Una de las teorías que podrían explicar esta falta de talento femenino nocturno es que son programas que mezclan humor con actualidad. Es decir, que hay que buscar ese equilibrio entre cómico y presentador.

Algo que se puede encontrar tanto en España como en Estados Unidos en versión femenina. No solo Eva Hache podría ser un ejemplo. Silvia Abril, Yolanda Ramos, Paz Padilla, Anabel Alonso o Ana Morgade podrían tener su propio ‘late show’.

Solo queda esperar para saber si esta tendencia cambiará algún día.