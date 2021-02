6 feb 2021

Solo una diva como Shakira (sin excluir a Jennifer López y su cambio de look más rejuvenecedor con extensiones) podría llevar una melena XXL con un tinte de pelo arriesgado -con el que se ha quitado 10 años- de encima y no morir en el intento.

Habitual del rubio caramelo de Penélope Cruz, la cantante colombiana ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, con una nueva imagen que no nos esperábamos pero con la que sus fans se han vuelto completamente locos.

El motivo principal es que Shakira ha vuelto a 1999 cuando entonaba aquello de "Y no encontré ojos así como los que tienes tú" junto a una melena larga y roja que le llegaba por la cintura. Y aunque esta vez no tiene este tono, se ha teñido ella misma en casa y "Voilà!", ha conseguido un rosa chicle que es una fantasía.

"La idea era que me quedara más rosa pero se me acabó el rosa y tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí y que es más intenso", ha explicado a través de IG Stories mientras alisaba su melena con un cepillo alisador. Y aunque no sabemos muy bien qué matiz exacto quería conseguir, el resultado nos encanta.

Como una auténtica Kardashian, la artista ha caído rendida a esta tendencia capilar tan original y con tanta personalidad que arrasó hace casi un año durante el confinamiento y que ahora está volviendo con fuerza (Sí, Laura Escanes también se ha hecho con el pink hair). Y eso solo puede significar una cosa: la primavera está muy pero que muy cerca y nuestra melena empieza a pedir cambios. ¿Te atreves con el rosa?