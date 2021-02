15 feb 2021

Las galas y programas de Telecinco de la tercera edición de La isla de las tentaciones se han convertido más en un servicio de fact checking que en un reality. Para cuando llegan los programas, cada lunes y cada jueves, ya tenemos miles de spoilers en mente vía Instagram y Twitter. Y aún así esta noche a las 10.00 vamos a volver a picar otra vez. ¿Por qué? Porque queremos saber de primera mano hasta donde llega la infidelidad de Jesús, Manuel y compañía… y porque desde que la pasión se ha desbordado en villa playa y los participantes masculinos de La Isla se dedican a pasar San Valentín juntos, esto se ha convertido en un sinvivir de rumores. ¿Han cortado Manuel y Lucía o no han cortado?

Qué va a pasar esta noche en el programa de La isla de las tentaciones 3 según Instagram

Recordemos cómo nos quedamos despuès de la segunda hoguera de los chicos y de las chicas: Jesús viendo a Marina camino de la cama con Isaac; Marina viendo a Jesús besarse con Stefany; Manuel besando a diestro y siniestro y siendo infiel a Lucía; Lucía cayéndose del guindo y quemando en la hoguera las pulseras de Manuel; Hugo llorando al amor… En fin, un cuadro.

¿Qué nos ha dicho Instagram desde el viernes de toda esta perfomance? Pues que sospechamos que Lucía y Manuel siguen juntos, milagrosamente, sobre todo teniendo en cuenta que Manuel le va a ser infiel una tercera vez con Fiama. El motivo de nuestras sospechas es que el feed de Instagram de Lucía sigue conservando intactas todas las imágenes (y no son pocas) de sus besos por el mundo con Manuel. O siguen juntos o Telecinco le ha dado un plus para que no las borre, porque nos extraña que la autora de “me siento porquería, pero él lo es más” deje que la imagen de su ¿expareja? infiel siga poblando buena parte de su cuenta de Instagram.

Los participantes masculinos de La isla de las tentaciones 3 se van a pasar San Valentín solos a Madrid. pinit

Otras cosas que nos parecen raras y hemos visto en Instagram es la gran quedada de participantes masculinos el día de San Valentín en Madrid. El día de San Valentín. Allí estaban posando en la Gran Vía Hugo, Jesús, Raúl y Manuel y ni rastro de las parejas con las que entraron en La isla de las tentaciones. Esas parejas celosas y controladoras que prefieren pasar el día más hecho para parejas del año lejos de ellos mientras los muchachos se corren una juerga por Madrid con rapada de pelo incluida.

Lo de Jesús no nos extraña; lo de Manuel, a la vista del Instagram de Lucía, sí; lo de Hugo, después de chequear en el Instagram de Lara que está todo el día compartiendo custodia perruna, pues también… ¿Están desde Telecinco jugando con nuestros sentimientos vía Instagram? Es hora de que esta noche nos aclaren si los spoiler en redes son spoilers, o se nos está yendo todo de las manos.