25 ene 2021

El primer episodio de la tercera temporada de La isla de las tentaciones terminaba con un cliffhanger: la alarma que anuncia a los chicos que alguien había sobrepasado los límites en la villa de las chicas se iluminó como el faro de Alejandría. Solo con ese detalle Telecinco se pensaba que iba a asegurar otros tres millones de personas enchufadas a la gala de La isla de las tentaciones de esta noche o, mejor aún, conseguir superar ese récord el próximo jueves. Pero dos vídeos publicados en la cuenta de un usuario sin identificar de Twitter en los que aparecen Marina e Isaac y Lola y Carlos manteniendo relaciones sexuales pueden haber convertido La isla de las tentaciones en la isla de los spoilers y haber dado al traste con las intenciones de la cadena amiga de triunfar una vez más con su programa más hot y que tantos buenos/malos momentos nos ha dado gracias a infidelidades ajenas (¿cómo olvidar a Melyssa y Tom?).

Isaac "Lobito" es ya un veterano de los realities, le gustó Marina y acabó con ella. pinit

Cuarzo Producciones (la productora del programa) ha emitido un comunicado rechazando la difusión de ese material y prometiendo una investigación interna para esclarecer cómo se ha producido esta filtración. Pero la productora no solo se enfrenta a todo tipo de problemas legales por la difusión del vídeo (habrá que depurar responsabilidades y colaborar con la justicia para encontrar al culpable de la filtración porque al menos dos de los afectados, Marina e Isaac, ya han denunciado la situación a la policía), sino que también se enfrenta a un problema de audiencia aún mayor: ¿tiene sentido ver esta edición si ya sabemos lo que va a pasar?

Marina no le ha sido fiel a Jesús... y se veía venir desde el primer minuto pinit

Y no es que no todos tuviéramos claro que lo de Marina estaba cantado. Tras el primer episodio de La isla de las tentaciones ya se veía un avance de lo que iba a pasar con un Isaac diciendo que le gustaban las chicas como Marina y una Marina diciendo que el destino le decía que necesitaba un cambio de vida y el tonteo entre ambos fue evidente desde el primer segundo. Si a esto añadimos que la sevillana define a su novio Jesús como alguien “que de bueno es tonto” y que ya había tenido deslices anteriormente… pues blanco y en botella.

En cuanto a Isaac alias Lobito no es la primera vez que sale en cámara como dios le trajo al mundo: los fans del ex concursante de Super Shore comentaron tras ver el vídeo con Marina en Twitter que Isaac ya regaló un desnudo frontal y bastante explícito hace tiempo en su propia cuenta de Instagram… sin querer. El vídeo ya no está colgado, pero se quedó grabado en las retinas de aquellos que lo vieron y ahora lo comentan en las redes.

Lo de Lola con Carlos es menos esperable si tenemos en cuenta la que le lió Lola a su novio Diego Aka James Lover cuando comprobaron que en el casting de tentadoras con las que abandonaba a su pareja se encontraba una de las chicas con la que Diego se besó en un vídeo clip.

“Yo le ayudaba a escoger las chicas para el videoclip que estaba grabando. Le pedí que no besase a nadie, pero lo hizo con dos y no me avisó. Me enfadé muchísimo porque soy celosa y empezó la desconfianza”, explicó la ex aspirante de Mujeres Hombres y Viceversa en Telecinco. Básicamente Lola acudió a La isla de las tentaciones 3 para chequear la fidelidad de Diego.

En la pareja de Diego y Lola ella era la celosa... pero también es la que ha acabado en la piscina con Carlos. pinit

Lola le lió la marimorena a Diego en el primer episodio del reality en cuanto vio que en el casting estaba incluida una de las chicas con las que Diego se besó. Lola puso como límite a Diego que se diera un beso, vamos, ni un baile agarrado con nadie. Pero es Lola quien, misteriosamente, acaba en la piscina con Carlos, empresario sevillano y musculado de 34 años y declarando que sufrió mucho en el programa y que no volvería a ir.

¿Arruinará el saber qué va a pasar las buenas cifras de audiencia de esta edición de La isla de las tentaciones? ¿O somos tan adictos al morbo que nos da igual y acudiremos en masa el jueves a las 10:00 a Telecinco para ver la hoguera de los chicos y cómo asumen sus respectivos cuernos? ¿Quién saldrá corriendo antes por la playa gritando el nombre de su amor, Diego o Jesús? ¿O se tomarán la revancha y caerán también en la tentación?