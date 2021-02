20 feb 2021

Compartir en google plus

Con tan solo 26 años, la hija de la ganadora de un Goya por ‘Mar Adentro’ y del exitoso productor Daniel Écija se ha hecho un hueco en el mundo de la interpretación sin necesidad de recurrir a grandes promociones públicas o a un perfil de Instagram con millones de seguidores. Porque el objetivo de Belén (Junior) es ir cocinando su carrera a fuego lento para así conseguir un resultado espectacular.

Para ello, lo primero que hizo fue formarse. Aunque comenzó la carrera de Comunicación Audiovisual, se dio cuenta de que su gran pasión era la interpretación y así se lo hizo saber a sus padres. “Me pusieron una condición. Tenía que terminar la carrera al mismo tiempo que estudiaba en la escuela de Corazza (una de las más prestigiosas del país”, aseguraba la joven en una reciente entrevista concedida a Vanitatis.

No solo cumplió con el deseo de sus padres, sino que pasó un año en el Iona College de Nueva York para perfeccionar su inglés mientras seguía formándose en cursos de voz, canto y guion. Con unos cimientos así, no es de extrañar que pronto comenzara a recibir ofertas de trabajo en teatro, cortometrajes y en series de televisión como Velvet. Sí, la serie protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre fue uno de sus primeros trabajos en la pequeña pantalla.

Sin embargo, y aunque podría haberlo hecho, Belén no quiso que su madre promocionase su trabajo. Es decir, la joven prefiere no tener ese empujón mediático que alguien de la relevancia de la actriz de El Orfanato podría darle a su carrera. ¿Por qué? Quizás porque la etiqueta de ser la ‘hija de’ pesa demasiado en una industria en la que llegar a la cima es duro y mantenerse en ella más todavía.

Independiente y valiente, Belén demostró su valía interpretativa cuando consiguió un papel en ‘La Valla’, la serie que fue todo un auténtico éxito de audiencia y crítica en 2019. Otro papel para el que la joven prefirió no tirar de promoción familiar, ¿por qué? Porque dicha ficción fue creada, escrita y producida por su padre, Daniel Écija. Algo que ella no ocultaba en ningún momento (imposible hacerlo, aunque quisiera), pero a lo que prefería no darle ninguna importancia.

Y es que a diferencia de Elena Furiase, hija de Lolita y nieta de Lola Flores, Belén Écija ha vivido la mayor parte del tiempo alejada de los focos. Sus padres siempre trataron que creciera en el anonimato más estricto y solo en el momento en el que la joven decidió dedicarse a la actuación ella misma empezó a dejarse ver en estrenos, photocalls…

Aunque parte de su exposición pública se centra, cómo no, en Instagram. Sin un número de seguidores abrumador (30.400), Belén aprovecha este espacio digital para promocionar sus proyectos, mostrar sus viajes (le apasiona descubrir nuevos lugares y culturas) y presumir de amor.

Belén sale actualmente con Jaime Sánchez, un joven con el que ha encontrado la estabilidad sentimental después de romper con el que había sido su novio durante dos años, el modelo y estudiando de nutrición, Juan Eseverri. Una cosa está clara: una estrella está en camino. Que no quiera brillar más que las demás no significa que no lo haga.