22 feb 2021

Ocurría a primera hora de esta tarde. La periodista Julia Otero –que llevaba una semana sin presentar el espacio- ha arrancado su programa explicando que va a estar un tiempo retirada de los micrófonos para someterse a un tratamiento oncológico. La noticia la sorprendió la semana pasada cuando, durante un control rutinario “de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de células egoístas, como las llama el doctor López Otín”.

Si bien no ha especificado de qué tipo de cáncer se trata, sí que ha hablado del tema con naturalidad y entereza. Tal y como ella misma ha señalado ante el micrófono “la palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días (…) No es fácil, pero ahí estamos. La de veces que me habréis escuchado decir por la radio que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento estos días”.

Julia Otero: "He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona" https://t.co/myFAA72Twc — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) February 22, 2021

A pesar del distanciamiento necesario para llevar a cabo el tratamiento, la conductora de Julia en la Onda asegura que “entre quimio y quimio” se dará una vuelta por la radio y ha querido mostrar su agradecimiento al equipo tanto de Onda Cero como de Atresmedia Radio “porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos”.

Los mensajes de apoyo no cesan

Numerosas personalidades y rostros conocidos de la comunicación y la política han querido sumarse a las muestras de cariño y están plagando las redes sociales con mensajes de ánimo.