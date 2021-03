2 mar 2021

Victoria Abril es una de nuestras actrices más aclamadas (dentro y fuera de España) y también de las más polémicas. Sus declaraciones no suelen dejar indiferente a nadie. De hecho, probablemente ya hayas leído decenas de titulares sobre las polémicas declaraciones de Victoria Abril sobre la vacuna del COVID (“que no está testada”) en las que asegura que somos cobayas humanas y que no sabemos nada de los efectos secundarios. Con esta –ya famosa- intervención, Victoria Abril consiguió llevarse el protagonismo de la rueda de prensa de los Premios Feroz.

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que ha conseguido centrar toda la atención en su figura y ha hecho correr ríos de tinta. Desde las “feministas radicales” a Pedro Almodóvar pasando por compañeras de profesión cómo Penélope Cruz, repasamos algunas de sus titulares más sonados.

El Me Too y las "feministas radicales"

Durante una mesa redonda celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), la actriz afirmó que los aspectos positivos del movimiento popularmente conocido como Me Too se estaban “hundiendo a causa de los excesos de las feministas radicales” y que había quien no era capaz de distinguir entre violación, acoso y comportamientos inapropiados. Según explicó, esa situación era “extremadamente grave, pues penaliza a las verdaderas víctimas” llegando a criminalizar “la seducción y el deseo”.

Tras la oposición de los compañeros de mesa, Abril señaló que lo más importante era la educación y que se favoreciera un cambio de mentalidad masculino, además de impulsar acciones como la mejora del sistema penal e incluso establecer códigos de conductas que incluyeran poner multas, “como en el tráfico”.

¿Una chica Almodóvar?

A pesar de ser considerada una de las actrices fetiches del director de cine manchego, sus cruces de reproches son algo habitual. Mítica es ya su declaración: “Aranda se ha muerto, Agustín Díaz Llanes ya no rueda y Pedro Almodóvar no se ha muerto, pero yo para él sí”. Y es que a pesar de triunfar en el país vecino (Francia), ella siente que no hay hueco para ella en España (ha llegado a decir que se siente “olvidada”) y que incluso papeles que parecían estar escritos para ella –como el personaje que interpretó Emma Suárez en Julieta- acabaron recayendo en otras compañeras de profesión.

A Penélope Cruz también le cayó un pequeño rapapolvo cuando ganó el César de Honor. “Es un poquito joven, pero ya lleva muchos años haciendo cosas. A mí me dan yuyu los premios, porque creo que son el principio del fin y creo que yo todavía voy a dar por el culo muchos años”.

Los yanquis tampoco se libran

Del cine estadounidense ha dicho que “si hubiera sido americana, no habría sido actriz por el aburrimiento”, que Hollywood le da acidez y que en Jimmy Hollywood, la película de Barry Levinson que protagonizó, se aburrió más que en toda su vida.

¿Se marcará un Goya en los Feroz?

En la edición de los Premios Goya de 2016, la actriz acudió a la fiesta oficial sin acreditación. Los encargados de seguridad, que no la reconocieron, le impidieron el paso y allí que se quedó hasta que el asunto pudo aclararse. “Me sentí huérfana de mi país, huérfana de amigos, huérfana de todo”.

Es poco probable que, ni en los Feroz ni en los Goya, volvamos a presenciar un espectáculo parecido. Sin embargo, hoy todas las miradas estarán puestas en ella cuando reciba su Premio Feroz de Honor. ¿Nos tendrá preparada alguna sorpresa?