25 feb 2021

Victoria Abril ha hecho arder Twitter. Desde hace unos minutos, sus declaraciones sobre el COVID y la esperada vacuna contra el coronavirus, corren como la pólvora. Ha ocurrido durante una rueda de prensa organizada por los Premios Feroz (le han concedido el Premio Feroz de Honor 2021), en la que ha querido dejar claro que “llevamos ya dos meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado” y que todo esto forma parte de una plandemia.

#EnDirecto | Victoria Abril dice que la vacuna "no está testada" y que "hay más muertes con vacuna que sin vacuna": "Esto no es una pandemia, es una 'plandemia'. Una cosa es lo que diga la tele y otra... entra en el Internet, métete en foros científicos y aprenderás cosas" pic.twitter.com/K7oAltgLJO — Europa Press (@europapress) February 25, 2021

Frente a los intentos por parte de la organización de defender la situación sanitaria y tildar de esperanzadora la actuación de las autoridades, Victoria Abril se mantenía firme: “Una cosa es lo que te diga la tele y otra cosa… entra en el Internet y métete en foros científicos, no en el Facebook, en foros científicos. Y aprenderás unas cosas impresionantes”.

#EnDirecto | La actriz Victoria Abril dice que si tuviera que hacer una serie de la pandemia la llamaría "coronacirco" y lamenta que ahora haya "un mundo amordazado" y no "un mundo libre": "¡Qué duro es tener 20 años ahora!" pic.twitter.com/JiNIWYc6zY — Europa Press (@europapress) February 25, 2021

La actriz, que se quejaba de las circunstancias en las que podía visitar a su madre (que vive en una residencia con acceso restringido) invitaba a hacer una película a los Javis. “Haced una película del mundo antes del COVID y después. Y que haya un mundo amordazado como el de ahora y un mundo libre como el que conocimos”.

Algunos de los periodistas que han asistido a la rueda de prensa han querido aprovechar “las ganas de hablar” de Victoria Abril para preguntar en la misma línea y, a pesar de los intentos de los conductores por devolver el debate al mundo del cine, ella mantenía un discurso firme: “El COVID habrá matado este año ni siquiera un 5% de los muertos naturales de cada año (…) El COVID, ay, que es un virus nuevo, que es muy peligroso… Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002. Y no se paró el mundo, ni se dejó de vivir ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas metiéndonos vacunas que no son vacunas, son unos experimentos sin probar que nos meten directo, rapidito y no solamente no están funcionando, sino que, desde que están vacunando, hay más casos positivos, más enfermos y más muertes. Así que vamos a pensárnoslo un poquito más, precaución, prudencia. La prudencia es la inteligencia de la cólera.

#EnDirecto | Victoria Abril carga contra las medidas sanitarias por el #COVID19, tacha las vacunas de "experimentos sin probar que nos meten rapidito" y asegura que "no están funcionando": "Si tengo que pasar por 'conspiracionista', paso. Es que no puedo más, ya está bien" pic.twitter.com/AevepRrwyG — Europa Press (@europapress) February 25, 2021

Justo antes de que los organizadores consiguieran frenar el debate, la actriz ha querido disculparse y apuntar: “Es que llevo un año callada y no puedo más, y si tengo que pasar por conspiracionista, pues paso”. Eso sí, las redes no han tenido clemencia y, además de recordar el episodio negacionista de Miguel Bosé (que puedes leer más abajo) ya hay quien pide que le retiren el Premio Feroz de Honor.