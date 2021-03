13 mar 2021

Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos), Laura Matamoros o Anita Matamoros (hijas de Kiko Matamoros) son algunas de las jóvenes más influyentes de nuestro país en Instagram, aunque todas ellas tienen que lidiar a menudo con comentarios que insinúan (y con maldad) que están ahí únicamente por los padres que tienen.

Sea verdad o no esto, hay una ‘hija de’ que se desmarca de manera sorprendente de las demás. Ella es Anna Ferrer Padilla, hija de Paz Padilla y Albert Ferrer, quien a sus 24 años es una auténtica mujer todoterreno. Aunque nunca ha ocultado su pasión por las redes sociales y comparte en ellas muchos detalles de su vida, lo cierto es que Anna no ha querido que su madre la ayudase demasiado. Si bien es verdad que durante una temporada Anna presentó el programa ‘Morning Glory’ de Mediaset, también lo es que nunca ha participado en ningún tipo de ‘reality’ ni ha protagonizado ningún tipo de escándalo.

Y quizá esto se deba a que ha estado bastante ocupada construyendo un imperio online que le está reportando grandes beneficios económicos. De hecho, fue Paz Padilla la que aseguró en el plató de ‘Sálvame’ que su hija estaba cobrando en ocasiones más que ella: “Alucino con el pastizal que se lleva”. No sin esfuerzo, todo sea dicho. Anna cuenta en Instagram con 667.000 ‘followers’ que no son fruto de la casualidad. “Soy real. Soy mucho más de lo que veréis aquí, pero me gusta pensar que nos conectamos a través de esta pantalla”, reza su descripción online. Un deseo de ‘realidad’ en un mundo de ‘postureo’ que ella hace suyo describiéndose como un “personaje público” y no como una influencer o famosa.

Comenzó sus andanzas 2.0 en YouTube. En dicho canal contaba un poco de todo y empezó a generar una fiel base de seguidores que no la abandonaron cuando decidió abrir también una cuenta en Instagram. Tampoco la dejaron sola cuando junto a su madre, y gracias a sus conocimientos técnicos sobre empresas, abrieron una tienda de ropa en Zahara de los Atunes (que la propia Anna se encargó de anunciar en un Vlog).

Porque si algo no ha dejado nunca de lado Anna ha sido su formación. Se graduó en julio de 2019 en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y un año más tarde su madre y ella anunciaban en Instagram que se lanzaban a crear sus propios diseños que venderían en la tienda que abrieron casi dos años antes. Un gran paso empresarial que les está yendo de maravilla. No solo en ventas, en Instagram ya cuentan con más de 190.000 seguidores.

Éxitos que no pueden compararse con el mayor de todos. El de haber sido uno de los mejores apoyos de su madre tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal.