El 17 de noviembre de 2020 falleció el empresario Carlos Catalán y a su entierro acudió lo más granado de la sociedad, incluida Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la hija de la infanta Elena. Pero mientras los medios apostaban que la joven aparecería en el evento apoyada en el brazo de su omnipresente novio, el Dj Jorge Bárcenas, la sorpresa llegó cuando quién la acompañaba era uno de sus amigos íntimos: Tomás Páramo. ¿No sabes quién es? Pues eso será porque no sigues las cuentas con más seguidores de Instagram, porque el joven además de ser buen amigo de la hija de la infanta Elena es íntimo de María Pombo, la instagramer capaz de protagonizar la portada de la revista Forbes.





Quién es Tomás Páramo y cómo conoció a Victoria Federica

Tomás Páramo es la pareja de María García de Jaime y ese es el nexo de unión con Victoria Federica: tanto la influencer como la hja de la infanta Elena son dos adictas a la moda que congeniaron desde el primer día que se conocieron.

Pero además Tomás Páramo es también el feliz padre de dos hijos, uno de cinco años y otro que está en camino. Lo de la paternidad ha marcado su vida de tal manera que le ha valido escribir un libro a medias con su media naranja (una idea de Tomás que partió de la hija de la infanta Elena) en el que cuentan su historia de amor y de su embarazo precoz: estrenaron día de la madre y del padre con tan solo 19 años.

Tomás Páramo es un reconocido influencer. pinit

La pareja se conoció con tan solo 16 años y antes de cumplir los 20 ya podían acunar en sus brazos al pequeño Tomás Jr. que como el mismo Tomás Páramo afirma, llegó por sorpresa: “Éramos jóvenes, incrédulos y aún muy niños para entender que era un regalo del Cielo y que no necesitábamos nada de todo lo que en aquel momento nos faltaba, solo un corazón lleno de amor era suficiente”, explica en su Instagram en el que escribe post larguísimos en cuanto el tema de la paternidad sale a colación (como su definición de lo que es ser padre de más de 1.000 caracteres o sus cartas a su hijo de una extensión inaudita en Instagram).

Con el nacimiento del primogénito llegó la idea de compartir sus experiencias en las redes sociales y con sus historias de padres primerizos y casi adolescentes el reconocimiento como influencers y las primeras colaboraciones con marcas. Su historia llamó la atención de muchos y, por supuesto, de alguien muy especial: la nieta favorita de Juan Carlos I, Victoria Federica. Hoy la pareja vive de eso, de “su comunidad” y de su publicitar marcas en sus canales. Tanto que consideran que ser influencer es un trabajo como cualquier otro.

A pesar de que Tomás se define como una persona muy creyente y de ser una familia antes de pasar por el registro civil la realidad es que la boda de la pareja que estrenó la paternidad en 2015 se hizo de rogar. Hasta 2019 no se casaron y, como no, entre las invitadas estaba Victoria Federica. Y con la boda no solo llegó el reconocimiento de la prensa rosa como amigos oficiales de la royal, sino su propia independencia: hasta que no se casaron vivían semanas alternas en la casa de los padres de Tomás y en la casa de los padres de María (una casa que Victoria Federica fue de las primeras en visitar).

De su relación con Victoria Federica Tomás destaca que la hija de la infanta Elena es una persona muy natural, que si decidiera ser influencer como él y su pareja, arrasaría gracias a esa naturalidad. Además la ha definido como una niña muy sencilla, muy humilde y muy normal.

Tan sencilla y tan humilde que fue la encargada de grabar para Instagram la fiesta de sus amigos influencers favoritos soplando las velas de su 24 cumpleaños mientras les gritaba “os quiero”... (todo esto en el 2020 pandémico y sin una mascarilla a la vista, eso sí..). El sueño de Tomás es, por supuesto, seguir en las redes sociales, continuar con su costumbre de irse con su mujer a un retiro espiritual una vez al año, tener muchos más hijos y conseguir que la gente que no sabe de influencers le conozca solo por ser el amigo de Victoria Federica. No creemos que esto último lo vaya a conseguir.